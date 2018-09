Răzvan Oaidă: „Mergem în Portugalia încrezători, să ne facem jocul și să luăm puncte!”

Mijlocașul FC Botoșani, Răzvan Oaidă a declarat că crede mult în șansele reprezentativei under 21 în care a fost selecționat, de a se califica la turneul final al Campionatului European de anul viitor.

Oaidă a spus că „dubla” cu Portugalia și Bosnia-Herțegovina are o miză foarte mare în ceea ce privește calificarea și susține că atuul principal al naționalei U21 este unitatea grupului.

„Partida cu Portugalia va fi una foarte dificilă, însă important este să mergem încrezători, să ne facem jocul și să luăm puncte. În meciul cu Bosnia avem avantajul că vom juca acasă, vom avea suporterii alături de noi și vom fi foarte determinați să câștigăm. Dacă voi fi titular depinde numai de mine cum mă voi pregăti, depinde de antenor ce decizii va lua. Am avut o foarte mare oportunitate de această regulă din campionat a tinerilor în primul unsprezece, suntem foarte mulți jucători tineri în Liga 1 care jucăm și consider că facem o treabă destul de bună, este și meritul federaței că a impus această regulă. Ne ajută foarte mult cu naționala pentru că avem minute, avem încredere, personalitate și asta ne ajută enorm”, a declarat Răzvan Oaidă, mijlocașul formației FC Botoșani și al naționalei de tineret under 21 a României.

Pe 5 septembrie, tricolorii se vor deplasa în Portugalia, acolo unde pe 7 septembrie, de la ora 19:15, la Pacos de Ferreira, vor întâlni selecționata gazdă. Apoi, pe 11 septembrie, de la ora 19:00, România U21 va întâlni Bosnia-Herțegovina, la Ovidiu.

Tricolorii U21 sunt neînvinși și ocupă poziția a treia în grupa preliminară, de unde se califică direct la turneul final doar prima clasată. Cele mai bune patru din nouă ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a stabili încă două selecționate care merg la Euro.

Iată lista jucătorilor convocați de selecționerul Mirel Rădoi:

Portari: Ionuț Radu (Genoa), Andrei Vlad (FCSB), Cătălin Căbuz (Hermannstadt)

Fundași: Radu Boboc (FC Viitorul), Florin Ștefan (OSK Sepsi), Florin Borța (U Craiova 1948 Club Sportiv), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Alex Pașcanu (Leicester), Adrian Rus (OSK Sepsi), Ionuț Nedelcearu (UFA)

Mijlocași: Marco Dulca (Swansea City), Răzvan Oaidă (FC Botoșani), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 Club Sportiv), Ianis Hagi (FC Viitorul), Sebastian Mailat (CFR 1907 Cluj), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Olimpiu Moruțan (FCSB), Alexandru Mățan (FC Viitorul), Darius Olaru (Gaz Metan)

Atacanți: Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena)