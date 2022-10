Răzvan Petrovici a dezvăluit cum a pus bazele unei afaceri de succes: ”Trebuie să iei decizii”

Vineri, 7 octombrie 2022, Răzvan Petrovici a fost invitatul emisiunii ,,Înapoi în viitor cu Andreea Perminova’’. Omul de afaceri a dezvăluit cum a pus bazele unei afaceri de succes, dar și care au fost oamenii din spatele reușitelor lui.

Răzvan Petrovici: ”Antreprenoriatul îl ai în sânge, sunt a 5-a generație de negustori”

La 22 de ani s-a trezit fără tot ceea ce construise până atunci. Nu și-a permis să renunțe și a continuat să găsească o soluție pentru a face bani.

Tot ce construisem până la 22 de ani se dărâmase, nu știam ce ne așteapta. Am făcut ceea ce a făcut un om care rămâne fără serviciu. Am luat-o de la 0. La 22 de ani faci primi bani, îi cheltui și tot așa. După revoluție am început să fac bișniță în Turcia.

Nu există drum al antreprenoriatului. Trebuie să iei decizii. Dacă îmi găseam un job cu 1.000 de euro pe lună, în 1991, cel mai probabil nu deveneam niciodată antreprenor. A trebuit să găsesc o cale să câștig bani să pot să-mi cumpăr pachetul de tigări și cei 5 litri de benzină de care aveam nevoie.

În 1991 am făcut prima firma, una din primele companii, după care au început diverse crize. Ba lipseau cartofii, ba lipsea făina și am avut norocul de a avea câteva operațiuni economice care mi-au creat un capital”, a devăluit Răzvan Petrovici.

Răzvan Petrovici: ”Sunt foarte multe persoane pe care la admir”

Întrebat de unde se inspiră și care sunt persoanele care au fost în umbra succesului, Răzvan Petrovici a declarată că sunt multe persoane pe care le admiră și care i-au influențat deciziile.

”Nu cred că există o persoană, însă cred că sunt multe persoane care mi-au influențat deciziile, dacă ar fi să gândesc din punct de vedere business, nu cred că am o persoană care să mă fi inspirat.

Sunt foarte multe persoane pe care le admir, eu am fost un rollercoaster al business-ului în România, sunt persoane cum e Dan Șucu, frații Dedeman, Ostahie, pe care îi admir foarte mult, tot în retail, sunt mulți oameni pe care îi respect, fiecare a fost inspirat. Dar nu e o persoană care să mă inspire”, a declarat omul de afaceri.