RCS RDS, lovitura de graţie! Amendă uriaşă pentru Digi România. Ce au văzut clienţii la TV

RCS RDS a primit lovitura de grație din partea CNA. Digi România a primit o amendă colosală după ce a refuzat să introducă postul de televiziune Aleph News în grila de programe. Grupul încearcă prin astfel de practici să-și îngroape concurența.

Potrivit paginademedia.ro, RCS RDS trebuie să plătească nu mai puțin de 20.000 de lei. Anul trecut, în decembrie, pentru exact același motiv, gigantul a primit o altă sancțiune, de 10.000 de lei. Aleph News este dezvoltat de Adrian Sârbu, iar plângerile la CNA au fost formulate chiar de către el. În opinia omului de afaceri, RCS RDS nu ia în calcul să includă posturile TV pe care le controlează pentru că ar face concurență Digi 24.

Pentru a îngropa concurența, Digi România a inclus Aleph News alături de Deutsche Welle, BBC World, CNN, BBC World News, B1 HD, Aleph Business, Smart TV şi CGTN într-un alt pachet, pe care clienții gigantului ar trebui să-l comande. În mod normal, Aleph News ar fi trebuie să se afle în pachetul standard, alături de DIGI 24, DIGI 24 HD, Realitatea Plus, Antena 3, România TV și B1 TV.

“Postul Aleph News este retransmis, şi analogic, şi digital, nu e codat, doar că nu pe o poziţie pe care o doresc dânşii“, a spus Lucian Mihai, reprezentantul RCS&RDS, în şedinţa CNA.

Adrian Sârbu, supărat pe Digi România: “E fără precedent în Europa”

Adrian Sârbu are, însă, o altă opinie pe marginea acestui subiect, pe care a și comunicat-o în ședința care a avut loc la sediul CNA.

“Dacă n-ar fi tragic, ar fi ridicol. Compania urmăreşte scoaterea de pe piaţă a proiectului Aleph. E mai mult decât evident. Domnul Mihai (reprezentantul RCS – n.r.) a susţinut până acum că sunt două grupuri de news şi că noi suntem în al doilea. Nici măcar în al doilea n-am fost. Au inventat această poveste în lunile noiembrie, decembrie şi ianuarie. (…) Pe noi ne costă foarte mulţi bani această atitudine de competiţie neloială şi de abuz, cam 500.000 de euro pe lună. Acum ne spune că domniile lor fac grila cum doresc. RCS are 75% din cablu, vă sfidează pe dumneavoastră, îşi sfidează competitorii, sfidează autorităţile din România. O să vedeţi în curând acţiuni şi ale companiilor de mobil pe care le sfidează, dar asta e alt subiect. Suntem competitori de care le e frică. Şi pentru că le e frică şi pentru că au această strategie de a-şi desfiinţa concurenţa, pentru că lucrează prin interpuşi au ajuns să aibă 75% din cablu şi noi suntem practic scoşi de pe piaţă. Asta este realitatea zilei de astăzi. RCS-ul spune: „Facem noi cum vrem, că noi considerăm că e după audienţă şi după cât de vechi sunt. Păi eu sunt vechi în televiziune. Am vreo 500 de ani faţă de domnului Mihai, dacă doreşte să ştie ce vechime am. Păi dumnealui consideră că-mi face mie un favor şi sutelor de angajaţi care vin în fiecare zi la muncă şi investitorilor mei că ne-a inclus în cablu? Exact acest tip de mentalitate are pentru că l-aţi lăsat să aibă 75% şi Consiliul Concurenţei. Asta e o problemă foarte gravă strategic. Domnia sa (n.red Lucian Mihai) nu face decât să întărească faptul că acestei interprinderi şi cine or fi şefii ei că nu-i pasă de ceea ce înseamnă lege şi o piaţă a audiovizualului în România. E fără precedent în Europa”, a afirmat Sârbu.

