Anca Surdu, faimoasa care a fost nevoită să părăsească Exatlon din cauza unor probleme de sănătate a fost înlocuită de Geanina. Sportiva a mărturisit că se aștepta să vină în locul ei un sportiv de performanță, crede că Geanina nu prea are treabă cu sportul.

„Ma asteptam la altceva. Cred ca poate progresa. Ma asteptam la altceva, la un sportiv de performanta. Sa nu te intrebi daca ajuta echipa. Sa vedem ce poate, nu prea cred ca mai are treaba cu sportul, vad ca a avut alte activitati (n.r. – a participat la „Bravo, ai stil”)”, a spus Anca Surdu.

„Nu nu am vazut-o. In momentul in care a venit Larisa ne-a spus de o fata care a fost cu ea la probe„, a spus Diana Bulimar.

A plecat în lacrimi de la Exatlon

Anca Surdu a vorbit despre momentul în care și-a luat rămas-bun de la colegi, care nu a fost transmis la TV. „Nu știu de ce nu s-a dat, am avut un întreg moment în care mi-am luat rămas-bun de la colegi, am plâns, a fost greu. Cel mai greu a fost când am pierdut premiul care ne oferea posibilitatea să comunicăm cu familia. Am plâns aseară când m-am uitat la emisiune, m-a făcut să mă gândesc cum aș fi reacționat și eu dacă eram acolo și citeam scrisorile de la familie”, a mai povestit Anca Surdu.