Dan Capatos și-a spus părerea cu privire la subiectul momentului și anume despărțirea Biancăi Drăgușanu de Victor Slav. Prezentatorul de televiziune nu a avut rețineri și și-a exprimat sincer opinia despre fosta lui colegă, dar și despre noua relație pe care a început-o de curând cu Tristan Tate.

Unul dintre cei care îi urmăresc activitatea pe internet Biancăi Drăgușanu a sărit în apararea ei. “Ce hoț e și Capatos ăsta, cât a avut nevoie de Bianca să-i facă audiență vorbea foarte frumos de Bianca, iar acum dacă nu se mai duce la el la emisiune vorbește urât”, a scris un prieten virtual, la care blondina a reacționat imediat, cu un răspuns scurt: “bv! (n.r. Bravo)”.

Ce a spus Dan Capatos despre separarea Biancăi Drăgușanu de Victor Slav



“Sunt persoane care nu pot sta într-o căsnicie și atunci eu cred că Bianca trebuia să-și dea seama de asta în momentul îbn care a derapat de câteva ori din decor, acea fugă cu Adi Cristea la Paris, în a doua zi după Revelion. În aceste situații doar partenerii au de suferit, pentru că acum mă gândesc doar la Victor, pentru că e este prototipul soțului perfect, este tipul educat, bine crescut, i-a iertat Biancăi toate lucrurile și a mers mai departe cu un copil, a riscat, iar riscul acesta este o provocare extrem de puternică pentru a-și gestiona viața.

Ce părere să am, nu am reușit să-mi formez nicio părere pentru că este foarte recent intrat în atenția noastră. Înțeleg că are bani, că este un luptător…și ce? Toți soții ar trebui să fie în spaime pentru că tinerii aceștia le fură soțiile? Am impresia că Bianca m-a înșelat! În momentul în care eu i-am dat credit total în noua sa viață de familie, lucrurile păreau a fi foarte ok în viața lor…să te duci după unul care vine cu șapte mașini și cu bani…”, a comentat Dan Capatos despre Bianca Drăgușanu.