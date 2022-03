Reacția din partea Kremlinului, după ce Joe Biden a spus despre Vladimir Putin că „este un măcelar” și că „nu poate rămâne la putere”

În cursul acestei zile, Joe Biden a avut o întâlnire, la Varșovia, cu refugiații ucraineni. De asemenea, Președintele american a susținut și un discurs în fața unei mulțimi adunate la Castelul Regal. Ce reacție a venit din partea Kremlinului, după ce Joe Biden a spus despre Vladimir Putin că „este un măcelar” și că „nu poate rămâne la putere”.

În cursul acestei zile, Joe Biden, Președintele american, a avut o întrevedere cu refugiații ucraineni din Polonia. Bărbatul a fost întrebat ce crede despre liderul rus Vladimir Putin. Fără să stea pe gânduri, Joe Biden a răspuns: ”Este un măcelar”. Momentul poate fi urmărit mai jos, în videoclipul postat pe Twitter. Andrzej Duda, Președintele polonez, l-a primit, în cursul zilei de sâmbătă, pe omologul american la palatul prezidențial din Varșovia.

„He’s a butcher” — Biden on Putin pic.twitter.com/yvRjLqATIc — Aaron Rupar (@atrupar) March 26, 2022

Apoi, Președintele american a susținut un discurs în fața oamenilor, în Polonia. Joe Biden a reușit să stârnească reacții puternice în rândul audienței, dar și în rândul Kremlinului.

„Pentru Dumnezeu, omul ăsta nu poate rămâne la putere. Astăzi, Rusia a strangulat democrația și vrea să o facă și în alte părți, nu numai la ea acasă. Sub pretextul fals al solidarității etnice, (Putin – n.r.) a negat națiunile vecine. Putin are tupeul să spună că denazifică Ucraina. E o minciună, e cinic – și el știe asta. Și este și nerușinare, pe deasupra. Președintele Zelenski a fost ales democratic, este evreu, familia tatălui său a fost exterminată în holocaustul nazist, iar Putin are îndrăzneala – ca toți autocrații dinaintea lui – să creadă că poate face ce vrea”, a spus Joe Biden.

De asemenea, Președintele american a mai lansat un avertisment puternic către Moscova: ”Să nu vă gândiţi să avansaţi un centimetru pe teritoriul NATO”.

Reacția venită din partea Kremlinului

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a reacționat, după ce Joe Biden a spus despre Vladimir Putin că „nu poate rămâne la putere”. Mesajul a fost transmis pentru jurnalistul CNN Frederik Pleitgen: „Nu domnul Biden decide asta (dacă Vladimir Putin rămâne sau nu la putere – n.r.). Aceasta este doar alegerea poporului Federației Ruse”.

Apoi, Casa Albă a remis presei o precizare prin care arată faptul că Președintele american nu a îndemnat la schimbarea regimului de la Moscova, scrie digi24.ro: ”Ce a vrut președintele să spună este că Putin nu poate fi lăsat să-și exercite puterea asupra vecinilor săi sau a regiunii. (n.r. Joe Biden) nu a vorbit despre puterea lui Putin în Rusia sau despre o schimbare de regim”.

Joe Biden a avut discuții cu omologul polonez Andrzej Duda, a vizitat soldații americani staționați în Polonia și a vizitat un centru de primire a refugiaților. Înainte de discuțiile purtate cu Președintele Poloniei, Joe Biden a vorbit și cu Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, dar și cu Ministrul Apărării, Oleksii Reznikov.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin