Reacția Elenei Merișoreanu, după ce s-a aflat că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează. Ce i-a promis Ionelei Prodan, înainte să moară

Elena Merișoreanu i-a făcut o promisiune Ionelei Prodan, pe patul de spital. Cântăreața de muzică populară a fost prietenă extrem de apropiată cu mama Anamariei Prodan.

Elena Merișoreanu și Ionela Prodan au fost extrem de apropiate. Pe patul de spital, când se afla într-o cumpănă majoră din viață, cântăreața de muzică populară i-a făcut o promisiune mamei impresarei Anamaria Prodan, lucru pe care puțini îl știu. În anul 2018, când Ionela Prodan a murit, Elena Merișoreanu a fost alături de ea și i-a făcut o promisiune. În prezent, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează.

„I-am promis Ionelei pe patul de moarte că voi sta lângă Anamaria până închid ochii! Dumnezeu să-i dea putere să treacă peste greutăți, peste necazuri. Este o femeie foarte puternică și sunt convinsă că va trece cu bine peste toate, cu bune și cu rele. Are copiii aproape de ea și eu, și familia mea o să fim alături de ea. Ionela, la spital, când am fost, mi-a zis: «ai grijă de fetele mele!» Am fost șocată și sunt încă șocată de divorț.

Încă mai sper că va fi bine. Știe Dumnezeu! Anamaria va trece cu bine și eu încă mai sper că poate se vor împăca. Măcar pentru minunăția asta de copil!”, a declarat artista Elena Merișoreanu pentru Click.ro.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf a acceptat să detalieze care este situația sa pe plan personal. Asta deși nu a mai făcut-o până acum. Tehnicianul a dorit să lămurească lucrurile într-un mod civilizat și ne-a mărturisit faptul că a demarat procedura pentru desfacerea căsniciei.

Reghecampf recunoaște și că se află într-o perioadă delicată din viața sa: ”Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu.

Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a spus, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf, soțul impresarei.

Sursă foto: arhivă Cancan