Reacția internauților, după ce Ilan Laufer a anunțat că gemenii născuți prematur se află în incubator

După ce Ilan Laufer a anunțat că gemenii născuți prematur se află în incubator, internauții i-au transmis o mulțime de mesaje de încurajare și numai gânduri bune.

Pe pagina de Instagram a lui Ilan Laufer au apărut foarte multe comentarii din partea prietenilor săi virtuali, care îl felicită pentru faptul că a devenit tătic. Pentru că știu că gemenii au fost născuți prematur, internauții i-au scris lui Ilan să aibă putere și Dumnezeu să aibă grijă atât de micuți, cât și de mămica lor.

„Felicitarii, creștere curata. Multă sănătate mamei!❤️❤️❤️ / Felicitări ! Sănătate tuturor ❤️ / Sănătate copiilor și mamei!Numai bine vă doresc!Felicitări!🙏☘ / Felicitări! Să vă trăiască și numai bucurii să vă dăruiască! / Sa va traiasca,si eu sunt născută tot pe 15 februarie❤️” sunt câteva dintre mesaje.

Alina Laufer a născut gemenii prematur

Alina Laufer a născut în această dimineață, iar marea veste a fost dată chiar de către Ilan Laufer. Gemenii se află în incubator, iar proaspeții părinți speră să fie totul bine.

Ilan Laufer a postat un mesaj emoționant, imediat după ce Alina Laufer a născut gemeni. Bebelușii se află în aceste momente în incubator, iar proaspătul tătic se roagă pentru sănătatea lor, dar și pentru a mămicii.

„Am deveni dublu tătic. Alina a născut în această dimineață iar acum, cei mici se află în incubator și Alina la terapie intensivă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest miracol și mă rog în continuare să îi aibă în pază” a scris Ilan Laufer, pe Instagramul său.

Alina Laufer, probleme de sănătate

Ilan Laufer anunța în urmă cu mai bine de o săptămână că soția lui a întâmpinat câteva probleme de sănătate și a fost nevoie să fie dusă de urgență la spital. Mai mult, soțul Alinei Laufer îi ruga pe apropiații lor să-i trimită acesteia un gând bun, pentru ca aceasta să fie bine.

După opt ani în care a încercat prin diferite tratamente să rămână, din nou, însărcinată, Alina Laufer a reușit să aibă sarcină gemelară. Problemele au început zilele trecute când i s-au rupt membranele și a fost nevoie să fie dusă la spital.

“Vineri mi s-au rupt membranele, s-au fisurat, ieri am ajuns la spital (n.r. luni). Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a zis să stau în pat, dar având în vedere că peste weekend nu m-am simțit senzațional, luni dimineață Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești. Eu credeam că mă lasă să plec acasă, nici nu mi-am adus bagaj, dar mi-au zis că rămân”,a declarat Alina Laufer pentru Click.ro.

„Vă mulțumesc mult pentru susținere, dragii mei! Atât eu, cât și bebeii suntem bine, tot ce ne rămâne de făcut acum este să avem răbdare. Mulțumesc personalului medical de la Maternitatea Giulești pentru grija deosebită pe care ne-o poartă”, a fost mesajul transmis de Alina Laufer, în urmă cu puțin timp, atunci când a fost internată în spital.