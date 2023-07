Reacția ITIA, după ce Simona Halep apare înscrisă pe lista US Open 2023

În urmă cu o zi, s-a aflat că Simona Halep apare înscrisă pe lista US Open 2023. Tenismena în vârstă de 31 de ani se află pe „bară” încă din octombrie 2022. Atunci, a primit suspendare provizorie de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce i-a fost depistată substanța Roxadustat la US Open 2022. Iată mai jos, în articol, reacția ITIA, după ce numele i-a apărut pe lista competiției din august – septembrie.

În data de 19 iulie 2023, a apărut informația potrivit căreia Simona Halep apare pe lista US Open 2023. De altfel, pe listă apar, în total, cinci românce sportive – Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Patricia Țig. Mai multe detalii pot fi accesate aici. Totodată, situația este, încă, incertă în privința jucătoarei de tenis în vârstă de 31 de ani. Deși au existat zvonuri potrivit cărora ar fi aflat decizia tribunalului, ITIA vine cu noi precizări.

Mai cu seamă, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) susține că decizia în privința Simonei Halep nu a fost dată, până la acest moment. De altfel, este prima oară când apare pe lista preliminară a US Open, întocmită de organizatori. Se ia în considerare faptul că este suspendată încă din octombrie 2022, aspect care apare notat pe listă. Este și singura jucătoare inclusă în această categorie, pe listă. Pe lista „US Open Women’s Singles Main Draw Entry List”, Simona Halep apare pe poziția 55. Lista poate fi consultată aici. De altfel, în dreptul numelui tenismenei apare o steluță (*), care indică faptul că este temporar suspendată.

Vezi și SIMONA HALEP, MESAJ CU SUBÎNȚELES ÎN TIMP CE-ȘI AȘTEAPTĂ SUSPENDAREA. JUCĂTOAREA DE TENIS A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ: „TOȚI POT AVEA”

Vezi și VEDETA TV CARE A JIGNIT-O GRAV PE SIMONA HALEP: „SĂRACA, EA NU A ÎNVĂȚAT SĂ SCRIE ȘI SĂ CITEASCĂ”. RADU BANCIU A FOST MEREU UN CRITIC AGRESIV AL JUCĂTOAREI DE TENIS

Simona Halep este suspendată din octombrie 2022

Jucătoarea de tenis este suspendată încă din luna octombrie a anului trecut. De altfel, între timp, Simona Halep a primit, spre finalul primăverii, o nouă veste neplăcută. Mai cu seamă, s-au găsit nereguli în pașaportul biologic. În luna mai, sportiva a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, în luna mai 2023.

Sursă foto: captură video YouTube, CANCAN.RO