Simona Halep, mesaj cu subînțeles în timp ce-și așteaptă suspendarea. Jucătoarea de tenis a dat cărțile pe față: „Toți pot avea”

Se anunță vremuri grele pentru Simona Halep! Jucătoarea de tenis așteaptă cu sufletul la gură pronunțarea deciziei în scandalul de dopaj, în care este protagonistă. Verdictul ar fi trebuit să vină zilele trecute, însă amânarea lui nu face altceva decât să îngreuneze situația campioanei noastre. Ce mesaj a ținut să transmită românca, înainte de a-și afla suspendarea?

Simona Halep (31 de ani, locul 54 WTA) mai are de așteptat puțin până-și va afla „sentința” în cazul scandalului de dopaj, unde are rol principal. Jucătoarea de tenis are parte de emoții mari, pentru că decizia ar fi trebuit să fie pronunțată de zilele trecute. Așteptarea nu face altceva decât să o pună pe gânduri pe româncă. Amânarea deciziei arată că acest caz este mult mai complicat decât unul obișnuit.

„Tribunalul Sport Resolutions trebuie să emită decizia în 14 zile de la data audierii Simonei, dar există și posibilitatea extinderii acestui termen în condiții excepționale! De ce? Pentru că este un caz complex, care are foarte multe probe, în care au fost audiați foarte mulți martori”, a explicat Gabriela Andreiașu, director al Agenției Naționale Anti-Doping.

Ce mesaj a transmis Simona Halep, înainte de suspendare

În timp ce așteaptă decizia, Simona Halep și-a petrecut weekendul pe litoral. Ea i-a luat pe toți prin surprindere, după ce a postat un mesaj cu subînțeles, pe pagina ei de Instagram: „Ceea ce ai toți pot avea. Dar ceea ce ești nimeni nu poate fi”. Românca a încercat să-și construiască o apărare puternică, însă în pașaportul ei biologic au fost descoperite anumite substanțe. Asta face ca lucrurile să fie mult mai complicate. Specialiștii sunt de părere că românca nu va scăpa cu o suspendare mai mică de doi ani, însă Halep se poate adresa către Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv (TAS), în speranța că pedeapsa ei va scădea.

Simona Halep, în așteptarea verdictului

Jucătoarea de tenis a fost audiată la Londra, la finalul lunii iunie, iar în decurs de 14 zile Tribunalul Sport Resolutions trebuia să emită decizia. Simona Halep încă așteaptă verdictul în cazul ei, fiind suspendată provizoriu de aproape un an. Sportiva nu a mai pus piciorul pe un teren de tenis, într-un meci oficial, din august 2022, după primul tur de la US Open.

Românca a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) pe 7 octombrie 2022, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă, roxadustat, la US Open 2022. Pe data de 19 mai 2023, ITIA a anunțat că pe numele Simonei a fost adăugat un nou cap de acuzare, pentru că în pașaportul ei biologic ar exista „iregularități”.