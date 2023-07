Răsturnare de situație în cazul Simonei Halep! S-a întâmplat înainte de lista finală a US Open, este știrea momentului din lumea tenisului

O nouă răsturnare de situație în cazul Simonei Halep! Tenismena în vârstă de 31 de ani a primit o veste îmbucurătoare, după ce a stat pe „bară” luni la rând! Știrea momentului din lumea tenisului a venit chiar înainte să fie distribuită lista finală a US Open. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Vestea momentului în lumea tenisului! După ce luni la rând a fost nevoită să stea în „umbră”, departe de competițiile sportive, pe strada Simonei Halep răsare soarele. Jucătoarea de tenis în vârstă de 31 de ani a primit o veste îmbucurătoare. Mai cu seamă, sportiva apare, pentru prima oară în anul 2023, înscrisă într-un turneu oficial. Deși în cursul zilei de luni, 17 iulie, numele ei nu era scris pe lista preliminară a US Open, acum datele problemei s-au schimbat. De altfel, organizatorii au întârziat publicarea listei finalei cu o zi, semn că a fost luată o decizie! US Open 2023 are loc în perioada 28 august – 10 septembrie 2023. Potrivit jurnalistului, la momentul actual apar înscrise cinci românce pentru US Open. Acestea sunt: Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Patricia Țig.

„Breaking news! Veste dătătoare de speranță. Marți s-a produs o schimbare de ultim moment, iar Simona Halep apare pentru prima oară în 2023 înscrisă într-un turneu oficial. Luni nu era pe lista preliminară a US Open, iar organizatorii au întârziat publicarea celei finale cu o zi”, este mesajul scris de jurnalistul Daniel Radu, pe Facebook.

Răsturnare de situație în cazul Simonei Halep. Luni la rând, nu a participat la competiții

În luna mai 2023, la cazul Simonei Halep s-a mai adăugat o situație – pașaportul biologic al sportivei avea nereguli. Atunci, tenismena a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, în luna mai 2023.

