Reacția lui Cătălin Moroșanu, după ce Sergiu, tăticul călăreț, a vândut casa primită de la el: „Suntem dezamăgiți și șocați de faptul că Sergiu a ales să trateze așa o faptă bună”

În urmă cu un an, Cătălin Moroșanu era impresionat de povestea lui Sergiu, tăticul călăreț, care a mers câțiva kilometrii cu calul, să-și vadă copilul nou-născut. La momentul respectiv, luptătorul s-a implicat în acest caz și a reușit să-i cumpere acestuia o casă complet utilată și mobilată. Sergiu se pare că nu a apreciat gestul și a vândut locuința. În acest context,echipa lui Cătălin Moroșanu a făcut primele declarații cu privire la acest subiect.

Pentru că sportivul se află în Republica Dominicană, echipa lui Cătălin Moroșanu a decis să vorbească despre gestul făcut de Sergiu. Aceștia susțin că sportivul nu știe nimic din ceea ce se întâmplă acasă, dar cu siguranță ar fi dezamăgit să audă de ceea ce a făcut tăticul călăreț. Vor cerceta mai în detaliu cazul și vor încerca să înțeleagă ce l-a determinat să facă acest gest.

„Așa cum știți, de aproape 4 luni, Cătălin este plecat la Survivor și nu are acces la telefon sau la internet, astfel că nu știe despre situația apărută în tot acest timp. Noi, echipa lui, vom încerca să explicăm pe cât se poate situația. În urmă cu fix un an, prin eforturile voastre și ale lui Cătălin, am reușit să îl mutăm în casă nouă pe Sergiu și familia lui. O casă mobilată complet, care avea acces la toate utilitățile, la care se adaugă haine primite de la oameni cu suflet din întreaga țară.

Imediat după, casa a fost pusă pe numele lui Sergiu cu mențiunea că nu poate fi vândută în următorii cinci ani. De asemenea, în contul lui Sergiu au rămas 27.900 de lei, bani care să-l ajute să înceapă o nouă viață. În special să creeze un viitor pentru cei 3 copii mici.

Deși era lockdown, Cătălin a făcut toate eforturile necesare pentru ca familia Ciubotaru să beneficieze de condițiile unei vieți normale. Timp de aproape două luni s-a implicat total în acest caz pentru ca toate lucrurile să fie puse la punct. Ulterior, a căutat să-i ofere un loc de muncă decent lui Sergiu, deși era complicat deoarece acesta nu avea școală.” , este mesajul transmis de echipa lui Cătălin Moroșanu.

„Suntem dezamăgiți și șocați de faptul că Sergiu a ales să trateze așa o faptă bună”

„Ulterior, Cătălin a avut o perioadă aglomerată din punct de vedere personal, iar pe 1 ianuarie a plecat în Republica Dominicană pentru Survivor, acolo unde se află și în acest moment. Nu a știut și nici nu știe de situația din prezent, așa cum nu știm nici noi ce s-a întâmplat cu adevărat, însă suntem la fel de dezamăgiți și șocați de faptul că Sergiu a ales să trateze așa o faptă bună.

Suntem dezamăgiți deoarece pune în pericol viitorul a 3 copii, 3 suflete care puteau să beneficieze de o viață normală și educație pentru a nu trece prin aceleași greutăți ca părinții lor.

„Suntem cu sufletul împăcat în fața lui Dumnezeu”

Dacă este o greșeală că ne-am implicat cu toții pentru a oferi o șansă la o viață mai bună? Cu siguranță, nu. Suntem cu sufletul împăcat în fața lui Dumnezeu că am vrut să facem un bine. Totodată, este o învățătură de minte. Nu ne vom opri din fapte bune, dar vom merge pe premisa :”dă-i omului un pește și va avea de mâncare o zi. Învață-l să pescuiască și va avea de mâncare toată viața.”

În momentul în care Cătălin se va întoarce, vom începe campanii de conștientizare, educare și specializare pentru tineri proveniți din medii defavorizate pentru ca aceștia să se integreze în societate. „, este mesajul transmis de echipa lui Cătălin Moroșanu.

