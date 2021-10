Reacția lui Dan Negru după presupusul scandal cu Cabral! „Am fost la un pas să mă bat”

Zilele trecute, Dan Negru și Cabral au avut un schimb de replici în mediul online, în urma cărora toată lumea a presupus că cei doi colegi de breaslă nu se înțeleg prea bine și că la mijloc ar fi vorba despre o ceartă. Însă, se pare că lucrurile nu stau chiar așa, iar Dan Negru a lămurit situația.

Totul a pornit de la o postare pe care Dan Negru a făcut-o pe rețelele de socializare, unde a vorbit despre beneficiile ploii, dar a fost destul de acid când a venit vorba despre prezentatoarele rubricii Meteo. Cabra a răspuns și el printr-o postare, prin care îl contrazicea pe Dan Negru, iar de aici situația a luat o altfel de direcție.

Astfel, Dan Negru a ținut să lămurească lucrurile și a declarat că totul a fost o glumă, iar între el și prezentatorul de la ProTv nu există nicio problemă și nici vorbă de o ceartă. (CITEȘTE ȘI: CABRAL, DERANJAT DUPĂ CE DAN NEGRU LE-A NUMIT “FUFE” PE FETELE DE LA RUBRICA METEO. CE REPLICĂ I-A DAT PREZENTATORUL DE LA PRO TV)

„Văd că s-au ascuțit cuțitele intre mine și Cabral și sunt pline ziarele de «lupta» noastră. Acu’ , serios, e glumă . Mă leagă o amiciție plăcută de Cabral de mulți ani… Am povestit și azi-noapte vreo oră la telefon. Dar n-am povestit niciodată legătura mea cu începuturile show-ului lui… Cabral, pot să spun? Cu câteva săptămâni înainte ca show-ul lui să înceapă la PRO TV, ne-am întâlnit. Avea emoții. Family Feud (Ce spun românii) era un format TV pe care l-a mai încercat și Antena, dar a ieșit o marmeladă. A fost un eșec. Îi era teamă de marmeladă… În 1976 a apărut formatul în America, inventat de Mark Goodson care avea o regulă: «follow the rules». Azi, nimeni n-o face mai bine decât Cabral. Azi, show-ul lui, «Ce spun românii» e de trei ori mai urmărit decât celelalte programe difuzate de Kanal D și Antena la ora aia. O spun cu fairplay pentru că fairplay e tot ce rămâne după noi!

Într-o zi am să vă povestesc și cum am fost la un pas să mă bat cu adevărat cu Cabral. Dar asta e altă poveste tot despre fair-play, caractere și moralitate. Altă dată… Și pentru că mi-a plăcut mereu vorba lui Vasile Ghica: «o glumă bună flirtrează, nu-și ridică poalele», «scandalul» dintre noi e o glumă. Nu e ridicat de poale ! (Băăă, și să nu-mi mai spui niciodată Negrule, ai auzit? Te ameninț, bă!) ”, a fost mesajul postat de Dan Negru.

Replica lui Cabral

Ca și în cazul primei postări, de la care a pornit totul, replica lui Cabral nu a întârziat să apară. Prezentatorul de la Pro Tv a răspuns la rândul lui print-o postare, susținând cele spuse de Dan Negru.

Cabral a răspuns în stilul caracteristic, iar replica lui i-a amuzat pe oamenii din mediul online.

„Prafao te fac! M-am apucat să-mi ascut cuțitul de unt! Păzea!”, a răspuns Cabral.