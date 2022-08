Reacția lui Dani, fiul lui Florin Salam, după ce s-a spus că tatăl lui a murit: „Nu este adevărat! Tatăl meu este în viață!”

În spațiul public a apărut, în seara zilei de 13 august 2022, o informație potrivit căreia Florin Salam ar fi murit. Această informație a fost dezmințită clar de familia artistului și, mai mult decât atât, „Regele Manelelor” a și făcut un live pe internet prin care a transmis că este bine. În plus, și fiul lui Florin Salam, Dani Stoian, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

În seara aceasta, o informație falsă a fost distribuită inițial în presă, potrivit căreia Florin Salam ar fi murit. Familia acestuia a transmis faptul că artistul este bine și că informația care a apărut în spațiul public nu se confirmă. Pe rețelele de socializare, Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, a ținut să transmită faptul că tatăl lui este în viață și s-a arătat revoltat de informația falsă care a circulat în spațiul public, în această seară.

”Rușine reporterilor care au postat știrile despre tatăl meu! Nu este adevărat! Tatăl meu este în viață !!!!! S-a ajuns mult prea departe! Rușine Kanal D, Pro TV și restul!”, este mesajul scris de Dani Stoian, fiul artistului Florin Salam.

Florin Salam a intrat LIVE pe Facebook, după ce s-a zvonit că ar fi murit

În cursul serii de sâmbătă, 13 august 2022, în spațiul public a apărut informația potrivit căreia Florin Salam, „Regele Manelelor”, s-ar fi stins din viață. Informație care, în scurt timp, a fost infirmată chiar de fiica lui, Betty Salam, pe rețelele de socializare. Apoi, imediat ce rețelele de socializare au „explodat” pur și simplu cu această informație șocantă, cântărețul a transmis și el un mesaj! Apoi, „Regele” a ales să șteargă postarea respectivă și să facă un live pe rețelele de socializare prin care a transmis atât familiei, cât și fanilor săi faptul că este în regulă și că urmează să se întoarcă lângă familia sa.

”Vă salut, oameni buni, al vostru Florin Salam vă salută cu respect. Fac acest filmuleț, în primul rând pentru familia mea, tot ce înseamnă neamurile mele din provincie, că nu am neamuri doar la noi, în București. Cu zvonurile care circulă, prin presă, prin televiziuni, prin știri, că nici nu știu cum să le spun. Este foarte important, știți foarte bine că de câteva zile am avut situația pe care am avut-o. Cei din presă, îmi cer scuze, că nu vreau să supere pe mine, formulează mult, mult pentru situația prezentă. Ce pot să vă spun, că nu îmi găsesc cuvintele, am făcut acest filmuleț, pentru că toată familia mea este în alertă, din cauza mea, pentru că nu știu de sănătatea mea”, a precizat artistul. ÎNTREAGA DECLARAȚIE A ARTISTULUI POATE FI URMĂRITĂ AICI.

