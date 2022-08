Florin Salam și-a liniștit fanii după ce s-a spus că a murit! „În câteva zile voi ajunge acasă. Nu vă mai îngrijorați!”

O știre cumplită anunța presa în urmă cu câteva ore: Florin Salam a murit! Din fericire, acest lucru nu a fost adevărat, artistul liniștindu-și familia și fanii prin intermediul unui video postat pe rețelele de socializare.

”Vă salut oameni buni al vostru Florin Salam, vă salută cu respect. Fac acest filmuleț, în primul rând pentru familia mea, tot ce înseamnă neamurile mele din provincie, că nu am neamuri doar la noi în București. Cu zvonurile care circulă, prin presă, prin televiziuni, prin știri, că nici nu știu cum să le spun. Este foarte important, știți foarte bine că de câteva zile am avut situația pe care am avut-o. Cei din presă, îmi cer scuze, că nu vreau să supere pe mine, formulează mult, mult pentru situația prezentă. Ce pot să vă spun, că nu îmi găsesc cuvintele, am făcut acest filmuleț pentru că toată familia mea este în alertă, din cauza mea, pentru că nu știu de sănătatea mea”, a precizat artistul.

Florin Salam: ”Eu sunt bine, în două-trei zile pot să ajung și acasă”

”Eu acum trei patru zile am cântat într-un loc, de aia vreau să anunț și toți colegii, și multă lume dintre dumneavoastră, să luați în serios problema asta care e cu covidul, că noi câteodată facem caterincă de situația asta și ferească Dumnezeu pe toată lumea, nu știi niciodată cum poți să cazi și mai ales în meseria noastră, stăm numai între oameni.

Există persoane care stau cu adevărat cu grija mea și mă refer la copiii mei și la familia mea. Le spun să stea liniștiți, că eu sunt bine, în două-trei zile pot să ajung și acasă. Trebuia și astăzi, dar au spus să mai stau puțin ca să pot să ies cum trebuie, în formă. Nu vă mai îngrijorați, sunt bine, numai că mi-a fost puțin rău, asta e situația, trecem peste”, a mai spus Florin Salam.

”Îmi anunț familia că sunt ok”

Artistul a ținut să își liniștească fanii și familia, precizând că este bine și că în câteva zile se va întoarce la cântările sale.

”Dar ceea ce urlă pe la televizoare și ce spun în presă, nu se poate așa ceva, nu îmi vine să cred. Oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva? Eu nu mai cuvinte ce să vă spun, îmi cer scuze celor care au stat cu grijă pentru mine și pe care v-a deranjat știrea asta, iar cei care ați formulat problema asta atât de gravă, nu știu dacă ați câștigat ceva.

Îmi anunț familia că sunt ok, într-o zi-două o să fiu cum trebuie, o să îmi revin,. o să fiu și la cântările mele. Mergem mai departe, vă pup și vă iubesc și vă rog eu să stați liniștiți. Îmi iubesc familia, îmi iubesc prietenii și îmi pare rău că s-a întâmplat așa ceva. Oricine poate să pățească o situație de asta și trebuie să iasă din ea, nu trebuie să îi bage mai rău psihic. Vă pupă al vostru Florin Salam, stați liniștiți!”, a încheiat Florin Salam.

Reacția lui Adrian Minune după ce s-a scris că a murit Florin Salam

Manelistul a publicat un videoclip în care liniștește internauții în legătură cu starea de sănătate a ”Regelui” Salam.

”Nu a murit finul Salam. Fac acest clip pentru cei care mă sună pe mine și pe fratele meu. Deci nu, nu a murit Florin Salam. Oamenii vorbesc anapoda. Este puțin răcit, am înțeles că e la spital, totul este ok, și cu el, și cu familia lui. Dumnezeu să aibă grijă de ei, este tot ce își dorește finul Florin Salam. Stați linișiti, nu a murit, o să vină la nunțile voastre. E puțin răcit și cu asta basta”, a spus Adrian Minune pe canalul său de YouTube.

