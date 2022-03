Reacția lui Emil Rengle înainte de a pleca de la Survivor România. Ce i-a spus lui Cătălin Zmărăndescu

Emil Rengle a părăsit Survivor România 2022. Înainte de a pleca din cadrul reality-show-ului, artistul a spus ce a avut pe suflet. S-a declarat dezamăgit de mulți dintre colegii săi, în special de Cătălin Zmărăndescu. De altfel, fostul luptător a refuzat să dea mâna cu fostul concurent de la “Românii au talent”.

Faimoșii au pierdut, din nou, jocul de imunitate, astfel că în ediția de marți, 1 Martie, au ajuns în consiliul de nominalizare. Au fost propuse trei nume pentru eliminare. Elena Chiriac l-a nominalizat pe Emil Rengle să plece, în timp ce Marian Drăgulescu l-a propus pe CRBL. Nici Cătălin Zmărăndescu nu a scăpat de nominalizare.

Laura Giurcanu nu l-a menajat: “E o falsitate”

Înainte de consiliul de eliminare, a avut loc o dispută în tabăra Faimoșilor, dar și o împăcare între Cătălin Zmărăndescu și TJ Miles, care au îngropat securea războiului. La final, Emil Rengle a fost făcut praf de aproape toți colegii săi.

“O falsitate ca la Emil nu am am văzut în viața mea. Prietenia este oficial încheiată. Emil a mințit și a manipulat fiecare persoană din tabăra asta. Am foarte multe exemple. Emil ești printre cei mai răi oameni pe care i-am cunoscut”, a spus Laura Giurcanu.

“Este doar o altă influenceriță care ar vinde oricând minciuni”, a fost replica lui Emil Rengle.

“Ai călcat pe cadavre. Ai trei fețe!”

La rândul lui, TJ Miles a precizat că vrea să rupă orice legătură cu Emil Rengle. “Mă simt ca ai profitat de mine, în favoarea ta. Ai călcat pe cadavre ca să ajungi oriunde în competiția asta. Emil nu are două fețe, are trei fețe. Face asta pentru că nu e așa bun pe traseu și nici psihic”, a spus și TJ Miles.

Emil Rengle, eliminat de la Survivor România. “Sunt dezamăgit, dar plec împăcat”

Emil Rengle este dezamăgit de oamenii pe care i-a întâlnit la Survivor România 2022, însă susține că părăsește concursul împăcat. Reproșurile i-au fost adresate, în principal, lui Cătălin Zmărăndescu, cu care a avut o relație rece pe durata reality-show-ului.

“Înainte de acest consiliu am fost deja eliminat din echipa Faimoșilor. Faptul că ați ridicat niște probleme m-a pus pe gânduri. M-am întrebat cu ce am greșit. Poate dacă eram ajutat de prieteni… Dar iluzia că am avut prieteni în competiție m-a durut. Sunt dezamăgit, dar plec împăcat”, a mai spus Emil Rengle.

La final, Emil Rengle le-a urat succes Faimoșilor și și-a luat rămas-bun de la toți colegii, cu excepția lui Cătălin Zmărăndescu, fostul sportiv refuzând să dea mâna cu el.