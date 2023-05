Reacția lui Gheorghe Hagi după ce Dan Petrescu i-a bătut obrazul la finalul meciului direct. „Așa îți câștigi respectul”

Duminică, 28 mai, CFR Cluj și Farul s-au înfruntat în cadrul etapei cu numărul 10 din play-off-ul Superligii. Echipa constănțeană și-a respectat statutul de campioană și s-a impus cu scorul de 2-1. La finalul partidei, Dan Petrescu a avut o reacție uluitoare față de Gică Hagi și jucătorii acestuia. În cadrul conferinței de presă de după meci, tehnicianul celor de la Farul i-a oferit o replică elegantă fostului său coleg din naționala României.

Duminică seară, CFR Cluj a primit vizita celor de la Farul în ultima etapă din play-off-ul Superligii. Echipa clujeană avea nevoie de victorie pentru a-și asigura prezența în preliminariile cupelor europene din sezonul următor. De cealaltă parte, Farul venea în Gruia din noua sa postură de campioană a României.

(CITEȘTE ȘI: Singura „primă” pe care și-a acordat-o Gheorghe Hagi după câștigarea campionatului. Și familia lui are parte de răsfăț)

Reacția lui Gică Hagi după ieșirea nervoasă a lui Dan Petrescu. „Sunt supărările lui, îl înțeleg”

CFR Cluj a început bine partida și a deschis scorul în minutul 15 prin Daniel Bîrligea. Echipa lui Gică Hagi a reușit să egaleze pe finalul primei reprize, în minutul 42, prin Louis Munteanu. În repriza secundă, în minutul 62, același Munteanu a majorat scorul în favoarea echipei sale. Până la final niciuna dintre echipe nu a mai reușit să marcheze și meciul s-a terminat cu victoria celor de la Farul, scor 2-1. În urma acestui rezultat, CFR Cluj a terminat campionatul pe locul trei și va trebui să joace un meci de baraj cu FC U Craiova 1948 pentru un loc în preliminariile Conference League.

La finalul partidei de la Cluj, Dan Petrescu a avut o reacție uluitoare față de Gică Hagi și jucătorii constănțeni. În conflictul creat, antrenorul clujenilor i-a aruncat câteva acuze fostului său coleg din naționala României. Se pare că Petrescu a fost nemulțumit de faptul că cei de la Farul au jucat la capacitate maximă împotriva echipei sale. Dezamăgit de atitudinea fostului său coleg din națională, Gică Hagi a evitat să-i răspundă pe teren.

La conferința de presă de după partidă, Gică Hagi a avut o reacție elegantă față de ieșirea nervoasă a lui Dan Petrescu. Cu mult calm, „regele” a admis că-i înțelege supărarea lui Petrescu, având în vedere că este un tip extrem de ambițios.

„Să țineți minte de la mine. Când câștigi, aduce bucurie, fericire și mult respect. CFR a câștigat 5 ani și a fost fericită 5 ani. În seara asta, suntem noi cei fericiți, am câștigat și suntem cei mai buni.

E clar că Dan, la mentalitatea pe care o are, e supărat. Dar sunt supărările lui, îl înțeleg. Jucătorii m-au făcut să fiu fericit, nu ne dădea nimeni nicio șansă. Acesta e sportul, întotdeauna unul e fericit și altul dezamăgit. Noi am făcut un an fantastic și suntem fericiți. Ăsta e sportul, așa îți câștigi respectul, am venit să jucăm.”, a spus Gică Hagi.

(VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat la sărbătorirea titlului în centrul Constanței. Echipa lui Gheorghe Hagi, adusă ca marile campioane ale Europei)