Ilie Năstase a explicat cine este bruneta alături de care a fost surprins sărutându-se. Fostul tenismen susține că noua cucrerire este chiar șoferița lui!

Deşi nu au divorţat încă, Brigitte Sfăt şi Ilie Năstase și-au găsit ”înclouitori”. În timp ce bruneta şi-a găsit fericirea în braţele unui bărbat cu care a fost în vacanţă, în Turcia, nici „Nasty” nu se lasă mai prejos. Aflat în Bucureşti, fostul mare sportiv şi-a făcut o nouă iubită

„Am sărutat-o? Eu credeam că ea m-a sărutat pe mine. Eu am fost înainte cu mai multe domnişoare, nu ştiu care este ultima cu care am fost. Arăta bine, nu? Eu mă încurc cu femei urâte?! Dânsa este şoferiţa mea. Am angajat-o şoferiţă, că eu nu am voie să conduc pentru că eu nu am permis.

Acela este geamantanul cu care am dus nişte lucruri la fosta soţie, lucruri pe care i le-am furat de fapt. După poze vă daţi seama dacă este iubită sau şoferiţă. O fi iubită, nu ştiu. Poate şi mai mult o să fie, nu ştiu. Noi începem aşa.

Divorţul este peste o lună. În momentul în care cineva bagă divorţ, nu mai ai nicio treabă. Dar pe soţia mea aţi văzut-o că e prin Turcia cu un iubit? Eu ce să fac? Să stau ca prostul pe aici să mă uit? Eu nu prea pot la vârsta mea să fac nimic, doar să ţin pe cineva de mână, cel mai mult pot să sărut pe cineva. Eu nu pot să fac nimic, mi-a trecut timpul. Doar pot să admir o domnişoară şi să fiu drăguţ cu ea, atât.

Mie îmi place ca eu să fiu cele care ia legătura cu ele, nu ele. Ne-am văzut o dată. Dacă eu mă văd cu o persoană asta nu înseamnă că e iubitul sau iubita mea. Ne-am sărutat prieteneşte. N-am mai sărutat pe buze de…ăhăăă, demult. Noi nu ne-am simţit buzele, am fost aproape de buze. Doar am întrebat-o dacă a fost bună mâncarea” a spus Ilie Năstase pentru www.spynews.ro.