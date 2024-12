Reacția neașteptată a Ilincăi Vandici, după ce a văzut-o pe Irina Columbeanu cu o geantă de 30.000 de euro

După ce a apărut în mediul online cu o geantă Hermes Birkin în valoare de 30.000 de euro, Irina Columbeanu a stârnit un val de reacții printre internauți, dar a devenit și subiect de discuție în emisiunea „Follow us”. Ilinca Vandici a comentat acest gest al fiicei lui Irinel Columbeanu. Iată ce a spus!

Irina Columbeanu, fiica fostului cuplu Monica Gabor și Irinel Columbeanu, trăiește o viață fascinantă în Statele Unite, acolo unde s-a mutat în urmă cu câțiva ani. Plecată din România în 2018, după ce a absolvit cursurile Liceului Francez „Anna de Noailles” din București, tânăra a început un nou capitol în Malibu, alături de mama sa și de partenerul acesteia, Mr. Pink.

Această apariție a fiicei lui Irinel Columbeanu a stârnit reacții ironice din partea lui Teo Trandafir și a Ilincăi Vandici. Deși în trecut Ilinca o lăuda pe Irinuca pentru modestia de care dă dovadă și o numea un model al tinerilor, acum, se pare că și-a schimbat această părere.

Ilinca: Mare mi-a fost surprinderea. Ține-ți voi minte și tu, dragă colegă, momentul în care am vorbit despre Ilinca Columbeanu? Irinuca… Și am stat aici la pupitru, la măsuța noastră. Am apreciat-o…, am zis „Uite, ce model pentru tineri’, cum e ea, serioasă și articulată.

Teo: Ți-am zis că a venit la mine acasă.

Ilinca: Da. Ți-a plăcut, ai zis că era respectuoasă, liniștită și la locul ei și așa mai departe. Ce vedem pe Instagram?

Teo: Ce vedem? Frumoasă e, înaltă e, la picioare seamănă cu mami.

Ilinca: Are o geantă… mai mare decât ea. Costă 30.000 de euro sau în jur de 30.000 de euro.

Teo: Dar nu este a ei.

Ilinca: Dar nu conteză.

Teo: Poate e a mamei.

Ilinca: Cu siguranță.

Teo: Și de ce te oftici?

Ilinca: De ce mă oftic? Doamne ferește. De ce ai senzația că mă oftic?

Teo: Ai aerul ăla ofticat.

Ilinca: Nu o vedeam pe Irinuca cu genți de 30.000 de euro.

Teo: Dar dacă sunt ale lui mami…

Ilinca: Eu înțeleg că sunt ale lui mami. Nu asta e problema

Teo: Dar ce face geanta asta de costă 30.000 de euro.

Ilinca: Te mănâncă. Este o dimensiune maximă de la un brand foarte cunoscut și practic încapi cu totul în ea, deci te poate mânca, mai ales pe Irinuca. Ok, picioarele sunt lungi, dar în rest ea e subțirică.

Teo: Vezi că ești ofticată. Vrei și tu o geantă ca aia.

Ilinca: Am zis eu vreodată ca vreau așa ceva? Niciodată în viață. Exclus. Nu doresc. Nu îmi place aia. Mie îmi plac alea mai micuțe și care nu costă atât. Nu are sens. De ce să ne agităm?