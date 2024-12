Cum arată Monica Gabor acum. Irina Columbeanu a publicat o imagine nouă cu mama sa

După ani buni în care Monica Gabor a dispărut de pe rețelele de socializare, fiica ei, Irina Columbeanu, a publicat o imagine nouă cu mama ei. Cum arată acum fosta soția a lui Irinel Columbeanu.

După divorțul din 2011 de Irinel Columbeanu, Monica Gabor s-a mutat în America, acolo unde l-a cunoscut pe Mr. Pink, actualul ei partener. În tot acest timp, Irina, fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, a rămas în grija afaceristului, în România. Șase ani mai târziu, adolescenta a decis să își urmeze mama și s-a mutat în SUA. Vezi și: Teo Trandafir, șocată când a văzut-o pe Irina Columbeanu. Nu i-a venit să creadă cum arată la 17 ani

Recent, Irina Columbeanu a publicat o imagine rară cu mama ei. Monica Gabor a renunțat de ceva ani să mai posteze pe rețelele de socializare, însă acum a revenit în spațiul virtual. Foarte activă pe social media, fiica fostului milionar de la Izvorani și-a surprins comunitatea de pe Instagram cu o fotografie alături de mama ei, imagine în care se poate observa că Monica Gabor este neschimbată. Anii au trecut, însă trecerea timpul pare să nu-și fi pus amprenta asupra aspectului său fizic. Pe lângă faptul că sunt mamă și fiică, cele două par să aibă o relație specială de prietenie.

În vara acestui an, după ani buni în care nu și-a văzut tatăl, Irina Columbeanu a revenit în țară. Adolescenta și-a vizitat tatăl la azilul din Ghermănești, acolo unde locuiește de aproximativ doi ani. Revederea a fost una emoționantă și un prilej de bucurie pentru fostul afacerist de la Izvorani, care a petrecut câteva zile alături de fiica lui. Vezi și: O altă surpriză uriașă pentru Irinel Columbeanu! Și EA a venit să-l viziteze în România

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani! E perfect momentul acesta. În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

N-aș fi reușit fără tatăl meu, a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare. Îți mulțumesc (n.r. spune către Irinel Columbeanu)! Știu prin câte ai trecut pentru mine și familia noastră”, a spus Irina Columbeanu, la „Fiță cu Adiță”.

„O iubesc foarte mult pe Irina! Bine ai venit în țara ta natală!”, a spus și Irinel Columbeanu, în interviu.