Oana Roman, în stare de șoc! Pozele cu fetița plină de sânge!

Oana Roman a reacționat dur după ce a văzut postarea lui Laurette, în care a chemat o ambulanță pentru fetița ei, iar dispecera de la 112 i-a spus că stă prea departe și nu sunt mașini disponibile. Indignată, vedeta a distribuit ce a postat mulatra și i-a adresat o întrebare domnului Raed Arafat.

“După ce si pe mine m au certat la 112 ca am sunat pt un incendiu, iată că țipă si la o mama disperată. Ne am canibalizat ca popor. nu avem ambulanțe pt urgențe la copiii care stau in Ilfov? Lăsăm lumea sa moara si copii sa urle si mame să dispere de spaimă? Dle Raed Arafat cum facem sa nu mai tipe la noi Doamnele de la 112? Mulțumesc!”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Facebook.

Fetița lui Laurette, în stare gravă: „Îi curge sânge din nas și din gură” Laurette trece prin momente grele după ce fetița ei s-a simțit foarte rău, i-a curs sânge din nas și din gură. Văzându-și copilul într-o asemenea stare, s-a speriat foarte tare și a sunat la urgențe, apoi a avut parte de o surpriză, nu au putut să îi trimită nicio ambulanță, deoarece era prea departe și nu aveau nicio mașină în zonă și nici telefonic nu au putut s-o ajute pe vedetă.

„În ce țară de rahat trăiam fraților?! Pentru ce plătim taxe şi impozite, asigurare medicală pentru sănătate?!! Am sunat acum câteva minute la ambulantă pentru ca fetița mea se simte rău, foarte rău îi curge sânge din nas si din gură și efectiv nu știam cum să-i opresc sângele s-a speriat foarte tare, sun la 112 îmi spune că nu au cum sa trimită ambulantă, pentru că locuiesc prea departe și că momentan nu au, o ambulanță în zonă. Întreb: spuneți-mi ce să fac, nu pot opri sângele?!! Mă pune în legătură cu o doamnă doctor, femeia începe să urle la mine, ca ea nu mă poate ajuta cu nimic si că să imi duc singura copilul la spital. Că ei au cazuri mai grave decât o simplă hemoragie din nas a unui copil, Ferească Dumnezeu dacă eu am mai întâlnit asa ceva într-o tara civilizată!!!

În concluzie nu au trimis nici o ambulanță și am plecat singură cu fetița în maşină la spital plina de sânge. Dupa ce au urlat la mine toți de la serviciul 122. Ce să facem în astfel de căzuri? să ne ducem singuri copii la spital cu mașina prin trafic si sa plătim asigurări medicale degeaba!!! Am postat aceste fotografii să tragem un semnal de alarmă și poate cineva face ceva pentru sistemul medical Românesc”, a scris Laurette pe contul de socializare.