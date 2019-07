Reacția procurorului general care a încercat să oprească adopția Sorinei de către familia din America: ”Legea mă obliga să nu stau și să fiu spectator!”

Procurorul general Bogdan Licu a declarat, vineri, că va respecta decizia Curții de Apel Craiova, care i-a respins cererea de revizuire a adopției internaționale în cazul Sorinei, precizând că legea îl obliga să nu stea și să fie spectator la acest proces.

“Nu comentăm hotărâri judecătorești. Știți că niciodată nu am comentat hotărârile judecătorești, este o hotărâre judecătorească definitivă, nu există cale de atac, va fi respectată. Rămâne acea ordonanță președințială care este, în acest moment, la Judecătoria Slatina, nu știu să se fi dat termen în acest caz. Nu am vrut nimic altceva decât să respect legea și să-mi fac datoria. Am luat la cunoștință din presă de acest caz, am analizat în zilele acelea de weekend și legea mă obliga să nu stau și să fiu spectator”, a declarat, vineri, Bogdan Licu.

Reacția procurorului general vine după ce magistrații Curții de Apel Craiova au decis să respingă, joi, cererea procurorului general, Bogdan Licu, de revizuire a adopției internaționale, în cazul Sorinei, fetița de 8 ani, din Baia de Aramă, care a fost crescută de un asistent maternal timp de mai bine de 5 ani și din casa căruia fata a fost luată cu mascații la începutul lunii iulie.

Astfel, decizia inițială, prin care s-a încuviințat adopția internațională a fetiței în vârstă de 8 ani rămâne valabilă.

În acest dosar, decizia este definitivă.

La Judecătoria Slatina urmează să se judece în data de 20 iulie ordonanța președințială pentru a se decide dacă Sorina poate pleca din țară, în SUA, împreună cu familia adoptivă.