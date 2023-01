Reacția Ramonei Olaru, după ce a primit un mesaj răutăcios din partea unui urmăritor: „El mă înjura pe mine”

Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, a primit un mesaj răutăcios de la unul dintre urmăritorii săi. Pe rețelele de socializare, în timp ce se afla în trafic, asistenta de la Antena 1 a dorit să transmită o reacție clară! Iată detaliile mai jos, în articol.

Uneori, nu este ușor să fii o persoană publică, pentru că există și momente în care unii dintre admiratori sau urmăritori de pe internet transmit mesaje mai puțin plăcute. De pildă, Ramona Olaru a primit un mesaj din partea unui bărbat care i-a adresat o injurie. Mai cu seamă, acesta s-a arătat revoltat de faptul că asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1, a anunțat starea vremii.

„Dacă tot stau în trafic și mă plictisesc, vreau să vă povestesc ceva amuzant. Duminică mi-a trimis cineva un mesaj, oameni care mă urmăresc, un tip. Mi-a scris: Să te duci în… cu zăpada ta cu tot. Adică el mă înjura pe mine că eu am anunțat vremea, că ninge.

Nu înțeleg de ce să urăști un fenomen al naturii atât de mult, cât de trist poți să fii tu cu tine, încât să faci treaba asta. Adică, de ce? Am primit de multe ori mesaje de la oameni, care zic foarte serios, dacă pot face ceva să nu mai plouă. Poftim? Bucurați-vă de fiecare zi așa cum vine ea!”, a mărturisit Ramona Olaru.

Motivul pentru care Ramona Olaru a apelat la ședințele de terapie

Mereu sinceră și deschisă, Ramona Olaru le mărturisea prietenilor virtuali, în toamna anului trecut, faptul că a ales să meargă, de ceva vreme, la un psihoterapeut, pentru a-și regăsi echilibrul.

„Neștiind unde te situezi în anumite momente din viață și cum să le manageriezi sau cum să le tratezi, să nu mai sară țandăra, să nu mai iei totul chiar așa de personal, este mai mult decât benefic faptul de a merge la psihoterapeut. Spun și susțin acest lucru pentru o lume mai bună și pentru o comunicare mai bună tu cu tine și apoi tu cu ceilalți. Mesajul ăsta este pentru voi, dar și pentru mine.

De când am ajuns din vacanță, nu am ajuns la doamna psiho și de săptămâna viitoare ar trebui să mă reapuc. Știu, nu mă vedeți așa serioasă, dar până la urmă am și eu o vârstă și ar trebui să iau lucrurile mai în serios. Să știți că nici eu nu sunt perfectă și nu toată viața mea e roz”, a mărturisit Ramona Olaru, la vremea respectivă, pe Instastory.

