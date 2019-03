Reacția Romaniței Iovan, după moartea Zinei Dumitrescu: ”Eram la volan, am coborât… Sunt șocată!”

Romanița Iovan, o bună prietenă a Zinei Dumitrescu, a primit teribila veste când era în trafic, la volanul mașinii. A oprit, a coborât… A povestit apoi, în direct la Antena Stars, clipele pe care le-a traversat în acele momente.

„Sunt un pic şocată. N-am urmărit astăzi ştirile, când m-ai sunat eram la volan. Am coborat acum ca să pot vorbi cu voi. Rămâi blocat la astfel de ştiri, mai ales că ne cunoşteam de peste 30 de ani. O viaţă frumoasă petrecută împreună. Acum, să vezi… să auzi că nu mai există un om deosebit, un om minunat care şi-a dedicat viaţa modei. Suntem o mână, copiii ei… Nu pentru că ne-a născut, ci pentru că am lucrat cu ea când noi eram foarte tineri. Am împărtăşit cu ea momentele de bucurie şi tristeţe. Am stat zile, nopţi, ani. Au fost cei mai frumoşi ani ai noştri. Cred că şi Cătălin îmi dă dreptate că au fost cei mai frumoşi ani ai noştrii şi că vor rămâne în sufletul nostru. Doamna Zina va rămâne o figură emblematică a modei româneşti”, a mărturisit Romaniţa Iovan.

„Este trist şi greu de comentat ce este în sufletul unui om când simte că nu mai poate să facă ce îşi doreşte. Toate amintirile de ajută să mergi mai departe, dar te şi impiedică să-şi trăieşti ani”, a mai spus Romaniţa Iovan.

Zina Dumitrescu a murit joi, 28 martie 2019, în jurul orei 15:10.