Reacția surprinzătoare a Oanei Monea când a fost întrebată dacă mai ține legătura cu Marius Moise: ”Atât vă spun!”

Oana Monea aruncă un nou fitil către Marius Moise. Ispita de la Insula Iubirii a fentat pe cât posibil regulamentul semnat pentru Antena 1 și le-a spus fanilor, printre picături, ce legătură are cu iubitul Biancăi Giurcă.

Pe rețelele de socializare, Oana este extrem de populară și primește întrebări legate de emisiune. Dată fiind apropierea sa cu bărbatul de 37 de ani, curioșii au vrut să știe în ce relații sunt ei, de fapt, moment în care ispita de la sezonul 7 a spus:

„Momentan până la sfârșitul emisiunii, până când se termină emisiunea nu am voie să vorbesc absolut nimic, dar nu îmi mai puneți întrebări despre omul ăsta.

Atât vreau să vă spun! Nu există pentru mine omul ăsta, dar o să vă povestesc dacă mai țin sau nu legătura cu el”, a transmis ea pe Instagram.

Oana Monea l-a dat de gol pe Marius Moise la testimoniale

În una dintre edițiile difuzate recent, ispita a acuzat faptul că același concurent ar fi atins-o în afara camerelor de filmat, spunând:

„După cină am mers în cameră, dar pe scări, în drum spre camera noastră, el a încercat o apropiere, pentru că nu mai erau camerele acolo. Eu l-am refuzat, iar el s-a schimbat brusc, a devenit foarte trist, foarte îngândurat, nu mai avea dispoziție pentru nimic. A zis că se pune să doarmă, dar apoi a mers la țigară și eu am încercat să mă duc după el, să văd ce se întâmplă cu el. Mi-a spus că nu înțelege dacă el este atras de mine și dacă eu sunt atrasă de el, atunci de ce nu îi răspund la astfel de situații și de ce nu am rămas cu el acolo pe scări, unde nu erau camere, să… nu știu”, a transmis Oana Monea la testimoniale.

Reacția lui Marius Moise

Marius Moise nu a recunoscut, așa că ispita a început să-l certe de față cu toată lumea, dezvăluind faptul că în spatele camerelor o atinge, dar când este filmat, o critică:

„Îți mai explic o dată. În spatele camerelor încerci să mă atingi, să mă apuci, să nu știu ce. În fața camerelor îmi reproșezi că de ce nu vin eu la tine, să se vadă în fața camerelor că eu vin după tine. Asta spui. Se vede, tu îmi reproșezi. Ce vrei? Să te caut când sunt camerele în altă parte? Nu sunt dispusă, eu, aici, să stau, să faci tu ce simți tu, cum simți tu, în spatele camerelor. Dacă ești asumat, vino spre mine, în fața camerelor, și fă ce vrei să faci, nu după colț. De ce îmi reproșezi mie că nu fac chestii în fața camerelor?”, a acuzat ea.

