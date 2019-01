Reacție scandaloasă a Mirelei Vaida după ce a fost concediată de la Antena 1: ”Sunt dezamăgită!”

Mirela Vaida are o primă reacție după ce a fost concediată de la Antena 1. Vedeta a confirmat pentru libertatea.ro despărțirea de trustul ”Intact”, respectiv Antena 1, mărturisind că a fost vorba despre o perioadă fructuoasă, plină de experiențe și de satisfacții profresionale.

Numai că Mirela Vaida a declarat, totodată, și că se simte dezamăgită, fiind obligată să treacă, de-a lungul timpului, prin unele experimente absolut neplăcute.

„E adevărat. Nu mai am contract cu Antena 1, în acest moment. După 7 ani de emisii live, zilnic, cu câteva mici perioade de repaus, atunci când am născut, acum sunt liberă de orice angajament. Au fost 7 ani extrem de frumoși, de fructuoși, de plini de experiențe și de satisfacții profesionale, însă am avut și parte de câteva experimente neplăcute în ultima perioadă, în ceea ce privește formatele TV care mi-au fost date. Lucrul acesta m-a obosit, m-a dezamăgit chiar”, a declarat Mirela Vaida.

