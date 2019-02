Reacție virulentă a lui Mircea Badea după interviul acordat de Alex Dima de la ”România, te iubesc”: Acest ţâşti-bâşti a zis că este momentul să zică nişte nasoale…”

Mircea Badea s-a făcut foc și pară la începutul emisiunii sale, după ce Alex Dima de la Pro TV – vezi emisiunea ”România, te iubesc” – a recomandat tuturor jurnaliștilor să nu accepte niciun compromis, chiar dacă șeful le bagă pumnul în gură.

Printre altele, Alex Dima a dat și un exemplu sugestiv. El a făcut o trimitere la o poză celebră din 2013. În fotografia respectivă, Mircea Badea, Mihai Gâdea şi Adrian Ursu apar alături de patronul trustului, Dan Voiculescu, toţi purtând ochelari de soare fără o lentilă. Descrierea imaginii a fost: „Miami Beach, te oftici?“

Întrebat ce mesaj le-ar transmite colegilor de breaslă, Alex Dima a replicat: „Să vă uitaţi în oglindă sau la copii seara. Dar cu sinceritate, nu cu nişte mii de euro în buzunar şi cu mulţumirea că-ţi duci nevasta la Monte Carlo pe banii patronului şi faci poze cu el fără o lentilă la ochelari“.

Mircea Badea, despre Alex Dima: ”Ce face un ţâşti-bâşti când prinde un microfon prima dată în viaţa lui?

Reacția lui Mircea Badea a fost de-a dreptul virulentă.

„E un ţâşti-bâşti de la Pro TV, unul care probabil în sfârşit a dat primul interviu din viaţa lui, deci pentru el este probabil ceva cu adevărat wow. Şi a prins şi el microfonul, ce face un ţâşti-bâşti când prinde un microfon prima dată în viaţa lui? Vorbeşte despre Antena 3, dar mai ales despre câţiva dintre noi. Normal, ce să facă altceva? Sigur că un ţâşti-bâşti de la un post care promovează fake-news-ul la ora 19.00 cu Esca, după cum bine am demonstrat şi am fost ameninţat cu repercusiuni, deci acest ţâşti-bâşti a zis că este momentul să zică nişte nasoale. Cred ca am spus de cel puţin 184 de ori că fotografia aia cu mine, cu Mihai Gadea, cu Adrian Ursu şi cu Dan Voiculescu, când toţi aveam ochelari fără o lentilă, este făcută în Cipru. Am fost în vacanţă în Cipru, la fel cum se duce multă lume. Nu era vreo extravaganţă din punct de vedere financiar şi, chiar dacă era, oricum nu era pe banii mă-tii. Dar chiar nu era o extravaganţă. Lângă hotel, era o plajă publică şi se numea Miami Beach. În acea perioadă era o mare, mare tevatură, şi pe Pro TV bineînţeles, că Ponta se dusese în vacanţă la Miami. Noi eram în Cipru, doar că plaja hotelului se numea Miami Beach, d-aia am pus la descriere «Miami Beach, te oftici?». Nu eram nici la Miami, nici la Monte Carlo, ci în Cipru. Acesta este adevărul. Acum, principiul Pro TV şi al ţâşti-bâştilor care lucrează la Pro TV este că nu contează adevărul să nu lăsăm adevărul sau faptele să strice o ştire. Aş face acea fotografia şi astăzi, nu regret“, a transmis Mircea Badea în deschiderea emisiunii sale de la Antena 3.

