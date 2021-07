CANCAN.RO a stat de vorbă cu Rebeca Pascu, nimeni alta decât sora lui Pepe. Dacă artistul o duce cât se poate de bine în industria muzicală, sora celebrului cântăreț nu are deloc parte de noroc. Tânăra ne-a povestit, cu durere în suflet, că își dorește foarte mult să cânte, însă tatăl său i-a întors spatele și nu vrea să o susțină pe acest drum. Vă prezentăm declarațiile exclusive ale tinerei!

Rebeca Pascu este sora lui Pepe și nu numai. Este o tânără cu ambiție, iar dorința ei este să canalizeze această ambiție fix către ceea ce îi place cel mai mult să facă: muzică.

Din păcate pentru Rebeca, tatăl său, Ion ”Talent”, nu este de acord cu marele ei vis. Acesta i-a spus, potrivit mărturisirilor sale, că nu are ce să caute în industria manelelor, în care ea ar vrea să activeze.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Rebeca și-a deschis sufletul și a povestit totul despre marele său vis. Tânăra este dezamăgită că tatăl său nu o susține pentru a face muzică și ne-a mărturisit că orice lucru i-ar fi fost mai ușor, dacă ar fi avut parte de ajutorul celui mai important bărbat din viața ei.

Propriul tată nu o susține în muzică?!

Deși i-a explicat părintelui său că își dorește foarte mult să cânte, Rebeca Pascu, sora lui Pepe, s-a lovit de refuzul categoric al tatălui său. Rebeca își dorește, acum, să se ridice cu propriile forțe, pentru a-i demonstra acestuia că poate reuși și singură.

„De când am început cursurile de canto și concursurile de muzică, tata nu m-a susținut foarte mult. Eu mă gândeam că e bucuros că i-am moștenit talentul, dar nu este așa. Mi-a pus piedici, eu l-am rugat să mă pună în contact cu DeSanto, să pot merge la el la studio. Am fost, am tras o piesă și apoi s-a dus tata și i-a zis că nu vrea ca fata lui să colaboreze cu maneliști.

El nu vrea să cânt manele, chiar dacă el face parte din această industrie. El crede că o femeie, în lumea asta, se integrează mai greu decât un bărbat, dar eu nu cred că este așa.

O femeie își poate câștiga respectul în această industrie, plus că eu nu l-am făcut niciodată de rușine, nu a auzit niciodată ceva rău de mine. Nu așa se procedează. Mi-aș fi dorit să fie în spatele meu și să mă protejeze, mai ales că tata este cunoscut.

Acest lucru mi-ar fi dat curaj, încredere. Dacă ar fi vrut ca eu să fiu protejată, ar fi trebuit să fie el protecția mea. Un copil poate avea visuri. Un tată trebuie să fie lângă copilul lui, indiferent de ceea ce-și dorește”, a povestit Rebeca Pascu, pentru CANCAN.RO.

„Tata l-a ajutat mult pe Pepe”

Tânăra Rebeca este dezamăgită de faptul că tatăl său, Ion Talent, nu o ajută deloc, iar pe Pepe l-a ajutat încă de la începuturile sale în muzică, dar și în prezent. Rebeca ne-a mai povestit că nu înțelege de ce anume nu vrea bărbatul să-i fie aproape.

„Tata l-a ajutat mult pe Pepe, când era la început. Îl ajută cu texte, și acum îl ajută. Eu nu am primit ajutor. Dacă voi ajunge vreodată undeva, o să mă bucur că am ajuns cu propriile mele forțe. E o mare povară atunci când propriul părinte nu te susține.

Tata nu știe ce se întâmplă în lumea asta a maneliștilor. Dacă ar fi stat în spatele meu, să mă protejeze, ar fi fost altceva. Eu sunt o fată serioasă, nu las niciodată loc de interpretări. Mi-am câștigat respectul pe oriunde m-am dus, nu s-a auzit niciodată ceva rău de mine, eu nu sunt omul care să se compromită.

M-ar fi ajutat enorm să fie tata lângă mine, plus că el este un om respectat, iar dacă pe el îl respectă oamenii, involuntar mă respectă și pe mine. Eu spun toate aceste lucruri pentru că există copii cu visuri, pe care poate părinții nu-i susțin.

Pe lângă Pepe mai sunt alți frați, nu am avut pretenția doar la Pepe să fie lângă mine, dar de la Pepe am avut așteptări să mă modeleze în muzică, să mă ajute în muzică. Tata mereu mi-a zis că eu am frați și că este bine că ne avem unul pe celălalt, dar ei nu au lăsat loc de frăție.

Pepe nu mă ajută cu absolut nimic… din contră, atunci când îi mai trimiteam piesele mele, îmi spunea continuu că mai am de lucrat”, a conchis Rebeca Pascu, pentru CANCAN.RO.