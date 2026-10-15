Record greu de imaginat la Iași! Un cerșetor care conducea un Lexus a strâns peste 9.000 de lei în numai 8 ore

Un caz neobișnuit a atras atenția autorităților din Iași, în plină perioadă de pelerinaj dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva. Un bărbat care solicita bani de la trecători și de la credincioșii veniți să se închine la moaștele sfintei a fost amendat de polițiștii locali, după ce asupra sa a fost descoperită o sumă impresionantă. Mai exact, acesta avea 9.147 de lei, bani despre care autoritățile susțin că ar fi fost adunați în numai opt ore de cerșit.

Situația a atras atenția oamenilor legii și din cauza unor informații legate de stilul de viață al bărbatului. Deși apela la generozitatea persoanelor aflate în zonă, acesta ar fi fost văzut conducând un autoturism de lux, marca Lexus. Astfel, cazul a ridicat semne de întrebare cu privire la situația sa financiară reală și la motivele pentru care solicita ajutorul celor din jur.

Cerșetorul, identificat de polițiștii locali din Iași

Bărbatul a fost depistat de polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții, care desfășurau activități de verificare în municipiu. Acesta nu se afla pentru prima dată în atenția autorităților, fiind cunoscut pentru faptul că solicita bani de la trecători, inclusiv în zonele frecventate de pelerinii veniți la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Parascheva.

După identificarea sa, polițiștii au întocmit documentele necesare pentru sancționarea contravențională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, coroborate cu Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Măsura a fost luată în urma verificărilor efectuate de agenți.

„Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții s-au reîntâlnit cu persoana care apela la mila trecătorilor și care conduce un autovehicul de lux. După stabilirea identității, acestuia i s-a întocmit proces-verbal de constatare a contravenției, conform Legii nr. 61/1991 coroborat cu O.G. nr. 2/2001”, a transmis Poliția Locală Iași.

Cazul a ieșit în evidență în special prin valoarea banilor găsiți asupra bărbatului. Cei 9.147 de lei ar fi fost strânși într-un interval de aproximativ opt ore, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile locale. Calculată la nivelul unei singure ore, suma ar însemna peste 1.100 de lei, dacă întregul interval și totalul indicat sunt luate în considerare.

Un alt element care a contribuit la interesul polițiștilor pentru acest caz este autoturismul pe care bărbatul l-ar utiliza. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, acesta ar conduce un Lexus, o marcă asociată segmentului premium al pieței auto.

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