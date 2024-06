Recunoşti băieţelul din imagine? Acum, este unul dintre cei mai hot bărbaţi de la noi

Tu ai idee cine este băiețelul din fotografia de mai sus? Nu este deloc greu de ghicit dacă ești atent la detalii. În prezent, el se numără printre cei mai hot bărbați de la noi din showbiz. Este un fost model, artist și om de televiziune, însă de ceva vreme s-a retras din lumina reflectoarelor. Dacă nici după informațiile prezentate nu ți-ai dat seama despre cine este vorba, ei bine îți spunem noi: Bogdan Vlădău!

Astăzi este unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz-ul de la noi, însă este „luat” de Gina Chirilă. Cei doi sunt într-o relație de mai bine de un deceniu și au împreună o fetiță minunată. Bogdan Vlădău este un tată dedicat și se ocupă îndeaproape de familia lui. A avut o carieră lungă ca model și putea ajunge foarte departe în acest domeniu, însă a refuzat să facă unele compromisuri. Era văzut precum un Don Juan al showbiz-ului de la noi, până când fotomodelul Gina Chirilă i-a pus capac.

Bogdan Vlădău avea 25 de ani când era pe val în lumea mondenă de la noi, iar toți ochii erau ațintiți spre el. A început să pozeze pentru diverse campanii din adolescență și avea să urce pe cele mai mari podiumuri de la noi. După ce a cunoscut succesul în profesie pe meleagurile noastre, Bogdan Vlădău s-a îndreptat către o carieră peste hotare.

Lucrurile au început să se complice, iar situația n-a fost tocmai roz, așa că a renunțat definitiv la rolul său de model. Pentru că nu a vrut să facă unele compromisuri, Bogdan Vlădău a avut de pierdut în cariera internațională care era abia la început.

„Dat fiindcă am fost și model internațional, am primit tot felul de avansuri și de la femei, și de la bărbați. Poate că ăsta e și unul dintre motivele pentru care m-am lăsat, pentru că, din punctul ăsta de vedere, nu era pentru mine. În mediile astea cam așa e – dacă vrei la cel mai înalt nivel, trebuie să faci compromisuri. De asta am și luat decizia să mă opresc. La 25 de ani, m-a luat bookerul meu din Milano și mi-a spus că am de făcut compromisuri în cariera asta și că există numeroși bărbați frumoși care sunt dispuși să le facă. Atunci am renunțat”, spunea Bogdan Vlădău, la Antena Stars.