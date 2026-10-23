Recunoști cine este în imagine? O vezi în weekenduri la Antena 1

Recunoști cine este în imagine? O vezi în weekenduri la Antena 1
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Telespectatorii o văd în fiecare weekend la Antena 1 / Sursa foto: Colaj Cancan
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Telespectatorii o urmăresc în fiecare weekend la Antena 1, în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”. Însă, puțini știu cum arăta aceasta înainte de a deveni cunoscută publicului larg. Este vorba despre Bianca Ghiurcă, una dintre concurentele sezonului 10 al emisiunii prezentate la Antena 1.

„Prințesa” Bianca a venit la „Insula Iubirii” alături de Prințul Marco, cu care formează cel mai longeviv cuplu din acest sezon. Cei doi sunt împreună de 10 ani, iar relația lor a trecut prin numeroase etape de-a lungul timpului. Participarea la emisiune le-a oferit ocazia de a testa cum se raportează fiecare la provocările apărute în cuplu.

Cum arăta Bianca Ghiurcă în urmă cu câțiva ani

„Principesa” păstrează pe rețelele sociale fotografii de pe vremea când avea 20-21 de ani și nu era încă măritată cu Prințul Marco, deși cei doi formau deja un cuplu. Imaginile, realizate în urmă cu aproximativ șapte-opt ani, surprind o perioadă importantă din viața concurentei de la „Insula Iubirii” și din povestea de dragoste alături de bărbatul care avea să-i devină soț.

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Bianca Ghiurcă are pe contul său de Instagram mai multe fotografii din 2018. În imagini, ea apare alături de Prințul Marco, înainte de a deveni soț și soție.

Cine sunt cei doi concurenți de la „Insula iubirii”

Povestea Biancăi Ghiurcă și a lui Marco Dăscăliuc a început în Italia, țara în care cei doi s-au întâlnit și și-au clădit viitorul împreună. În vârstă de 33 și, respectiv, 27 de ani, cei doi au venit la „Insula Iubirii” după un deceniu de relație și trei ani de căsnicie, fiind partenerii cu cea mai îndelungată poveste de iubire din sezonul 10 al emisiunii.

De-a lungul anilor, au reușit să își construiască o viață împreună și să pună bazele unei afaceri. Astfel, cei doi au devenit proprietarii unui local apreciat. Întâlnirea lor a avut loc într-un bar, unde Bianca lucra la momentul respectiv. Pentru Marco, a fost suficient să o vadă pentru prima dată ca să își dea seama că ea era femeia alături de care își dorea să își împlinească planurile de viitor.

Bianca Ghiurcă a reacționat la imaginile pe care le-a văzut cu soțul său / Sursa foto: Social media

În cadrul primului bonfire de la „Insula Iubirii”, Bianca Ghiurcă a urmărit imaginile în care soțul ei, Prințul Marco, apărea alături de ispita Gabriella. După ce a văzut secvențele, concurenta a explicat că, în viața de zi cu zi, partenerul său îi demonstrează prin comportament și gesturi că o iubește, chiar dacă obișnuiește să fie atent și la alte femei.

Bianca a mărturisit că nu consideră acest lucru un motiv suficient pentru a-i reproșa ceva. Însă, tânăra a recunoscut că soțul ei poate uneori să întreacă măsura.

„El poate să se uite, că doar se uită și atât, dar el face multe alte lucruri prin care îmi dovedește iubirea pe care mi-o poartă. Nu e ca și când se uită la altele și mă uită acasă. Nu pleacă de acasă fără mine. Nu mă iau de el pentru că se uită.

Voi, bărbații, sunteți un pic mai… vă fug ochii mai mult. Bărbaților în general, acum și el exagerează (…) El a spus că ar vrea una ca mine, dar… Nu vreau să îl apăr pentru că se vede că așa e el”, a spus Bianca la primul bonfire de la Insula Iubirii.

CITEȘTE ȘI: Prințul Marco nu a ”tradus-o” pe Bianca doar cu Gabriella de la Insula iubirii. Culmea, perechea lui a știut

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