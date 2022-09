Red Bull Racing Show Run, un spectacol de sunet și culoare la București

Peste 50 de mii de oameni au asistat sâmbătă, 10 septembrie, la un spectacol de motorsport unic în România, în cadrul Red Bull Racing Show Run. Fanii au profitat de intrarea liberă și de vremea frumoasă din weekend din București pentru a fi prezenți în număr mare în Piața Constituției pentru a urmări monopostul Oracle Red Bull Racing RB7 într-un adevărat festival al cailor putere.

Monopostul care a câștigat ultimul titlu mondial în Formula 1, condus de Patrick Friesacher, i-a încântat pe cei prezenți cu turații maxime, care au dus nivelul de decibeli peste limită, fiind capul de afiș al unui eveniment care a întrecut orice așteptări. Alături, au fost prezenți Red Bull Drifbrothers, Elias și Johannes Hountondji, și dublul campion european la stunt riding Arūnas Gibieža, care au entuziasmat publicul la maximum.

Nu au lipsit nici momentele de autenticitate autohtonă. Monopostul RB7 a fost înconjurat de 100 de călușari într-o reprezentație spectaculoasă a unei embleme identitare, Ritualul Călușului românesc, un simbol național recunoscut peste hotare.

Apoi, în reprize din ce în ce mai spectaculoase, a fost rândul protagoniștilor să iasă pe pistă. Monopostul RB7, cele două mașini BMW G82 M4 în specificație de drift și motocicleta Kawasaki Ninja 636 pilotată de Arūnas Gibieža au încântat publicul cu un spectacol vizual și auditiv de neuitat pentru fanii motorsportului. Pneuri încinse, motoare asurzitoare și turații maxime – asta a însemnat

Red Bull Racing Show Run București 2022.

Spectacolul s-a încheiat într-un mod unic. Pentru prima oară într-o reprezentație live, cele trei mașini și motocicleta au luat cu asalt pista în același timp, la intensitate maximă, într-un un moment special, chiar înainte de venirea ploii, care a părut că așteaptă finalul evenimentului înainte să-și facă apariția. Reacția publicului a fost pe măsură, iar steagul României a fost fluturat la final în uralele

spectatorilor.

„A fost un succes uriaș. Încă de la sosirea noastră am fost primiți cu multă căldură, iar locația a fost de-a dreptul extraordinară. Energia pe care am simțit-o a fost de nedescris. A fost ceva foarte special. Am fost în locuri extraordinare din lume până acum, iar acesta a fost cu adevărat unic”, a declarat Patrick Friesacher la finalul show-ului.

Și Elias Hountondji a spus la final că „A fost extraordinar la București. Am putut să simțim energia publicului în mașini. Reacțiile pe care le-am văzut din partea fanilor au fost extraordinare. La final, când ne-am oprit în fața publicului, am trăit un sentiment pe care nu l-am mai simțit până acum. O energie specială.”

„De asta suntem aici, pentru public, pentru spectatori. Mi s-a părut că lumea s-a simțit foarte bine, iar acest lucru este cel mai important pentru noi. Când m-am dat jos de pe motocicletă și am văzut în fața mea Palatul Parlamentului, am fost impresionat de grandoarea sa. România este o țară minunată, cu o natură splendidă și cu munți impresionanți, unici. M-am simțit foarte bine aici.”, a

spus și Arūnas Gibieža.