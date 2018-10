Rednic îi ia apărarea lui Negoiță și îl atacă pe Bratu: „ Nu se poate să ajungă la Dinamo fotbalişti care nu au jucat la echipe din provincie. Aici nu e vina lui Negoiţă!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formmației Dinamo București l-a atacat la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis la Chiajna, scor 0-0, pe fostul tehnician al echipei Florin Bratu.

Tehnicianul Mircea Rednic a acuzat valoarea slabă a lotului dar și pregătirea precară a fodtbaliștilor, „câinii” căzând din punct de vedere fizic în a doua repriză.

„Trebuie să fim fericiţi că nu am luat gol, dar nici nu am dat. Am făcut o primă repriză bună, ne-am creat ocazii. Apoi, am căzut fizic, ne-au dominat. Mai ales la fazele fixe, au avut multe ocazii de a marca. Au fost gafe la faze fixe, la marcaj. Altfel, cred că fundaşii centrali au jucat bine. Eu vreau să îi văd pe toţi la lucru, să ştiu cine-ce poate. Îi înţeleg pe fani, dar Negoiţă nu are vreo vină. Jucătorii, şi ei, dau maximum, dar atâta pot. În momentul de faţă nu se poate mai mult. Nu se poate să ajungă la Dinamo fotbalişti care nu au jucat la echipe din provincie. Aici nu e vina lui Negoiţă, pentru că a asigurat un buget de salarii foarte bun anul acesta. Dar asta e valoare jucătorilor”, a declarat Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Pentru Dinamo a fost primul meci al sezonului în deplasare terminat fără gol primit, însă acest lucru nu i-a ajutat prea mult pe alb-roșii, „câinii” terminând sezonul regular pe loc de baraj, locul 12, cu 13 puncte în clasament.

În prima etapă a returului sezonului regular, Dinamo va juca cu FC Voluntari, formație care a terminat turul pe ultimul loc în Liga I cu 8 puncte.