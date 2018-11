Rednic și-a pus vedetele la zid după umilința de la Miercurea Ciuc!

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București nu a tolerat umilința pe care formația sa a suferit-o pe terenul divizionarei C din Miercurea Ciuc în Cpa României.

La finalul partidei care a consemnat eliminarea câinilor din cupă, Rednic și-a mitraliat jucătorii.

„Păi nu se poate mai rău. Cred că am ajuns la fundul sacului. Ceea ce s-a întâmplat azi se poate întâmpla. Poţi să pierzi. Nu suntem prima echipă care am pierdut. Unu. Ai avut meciul în mâna. Repriza a doua ai avut ocazii şi acolo am ratat. Azi am avut în faţă un portar foarte bun şi foarte inspirat. Dar nu e numai de inspiraţie, e vorba şi de calitate şi de felul cum tratezi unele faze. Dacă îţi baţi joc de fotbal, fotbalul te pedepseşte. Eu sunt foarte exigent şi am dreptate. Azi încă un meci care încăodată nu numai mie mi s-a dat dreptate ci şi celorlalţi din jurul echipei. Şi toată lumea. Deci nu se poate să fii jucător străin, să câştigi salariul pe care îl ai şi să nu faci diferenţa. Păi face diferenţa Mihai Neicuţescu, care a jucat în Liga a II-a, a intrat, a înscris, a dat şi penalty. Sunt lucruri pe care eu le-am constat, dar n-ai ce să faci. Eu am şi discutat mai de mult. Încă le-am mai dat o şansă. La mulţi s-au dat prea multe şanse şi suntem obligaţi să luăm măsuri. Felul cum s-au bătut unele penaltyuri. Un penalty decisiv. Portarul pleca deja la Sf. Gheorghe şi tu dai pijnetă. Tu nu eşti în stare să o bagi singur în poartă şi dai ”pijnetă”. Adică asta e… Nu ştiu… Lipsă de respect. Dinamo ţi-a întins o mână. Nu se poate să ai atitudinea asta. În joc oricum nu a intrat foarte bine, dar nu poţi să baţi. Chiar îmi cer scuze şi faţă de suporteri”, a declarat Mircea Rednic.