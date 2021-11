Rednic vede și plusuri după eșecul de la Voluntari: „Mi-a plăcut axul central!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat că este dezamăgit de eșecul pe care elevii săi l-au suferit în ultimul meci al primei runde a returului acestui sezon regular al Ligii 1, scor 2-1, cu FC Voluntari.

„Sunt dezamăgit ținând cont de cum am început jocul. Am reușit să înscriem, după care, la fel ca la meciurile trecute, avem mingea în posesie și o pierdem foarte ușor. Ne-au surprins descoperiți și n-am reușit să blocăm pe partea dreaptă. Am avut multe probleme în prima repriză. Repriza a doua a fost echilibrată, ei n-au avut mari situații de gol. Avem mingea, vrem să filosofăm, ne complicăm, pierdem mingea și luăm gol. Ca efort sunt mulțumit, s-a alergat. Nu a fost ușor, Voluntari e o echipă omogenă, dar n-a fost periculoasă. Din punct de vedere fizic, eu zic că stăm mai bine, dar ne-au lipsit jucători. Mi-a plăcut axul central, care a jucat bine față de alte meciuri. La fundașii laterali a fost mult mai bine, păcat de eroarea lui Petar, n-avea voie. Chiar dacă era în dificultate, nu te mai complici. Faci ca Tamaș și Armaș, dai mingea în tribună, nu filosofezi. În loc să jucăm simplu, am alergat cu mingea la picior și la ultima pasă am dat-o la adversar. Am irosit multe contraatacuri. Nu mă așteptam să fie Voluntari așa sus, dar și-au format un grup bun în jurul lui Tamaș, care știe să țină vestiarul, e al doilea antrenor în teren”, a declarat Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Pentru Dinamo acesta a fost cel de-al 11-lea eșec din campionat, opt dintre acestea fiind înregistrate în deplasare, „câinii” fiind fără punct câștigat în acest sezon pe teren advers. Cu 8 puncte, „alb-roșii” au rămas pe locul 15 în clasament.

De partea cealaltă, cu 28 de puncte FC Voluntari a urcat pe locul 4, fiind la egalitate cu Universitatea Craiova, oltenii fiind pe locul 3 datorită golaverajului superior.