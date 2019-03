„Regele” amenință granzii după ce a prins play-off-ul în extremis: „Avem potențial și se va vedea asta. Vom deveni periculoși!”

Gică Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la limită, scor 1-0 cu FC Botoșani, că victoria este una logică după aspectul jocului. Hagi a spus că odată ajunsă în play-off, Viitorul va pune mari probleme granzilor.

„Fericirea e mare, presiunea a fost enormă. În ultimele meciuri nu marcam, jucam bine. S-a văzut că Viitorul merita să intre în play-off. Am dominat adversarul 70 de minute, până au venit schimbările. Ianis și Băluță aveau galbene și am fost nevoit să scot doi play-makeri. S-au suit dup-aia peste noi, dar am rezistat. Avem potențial și se va vedea asta în viitor. Ne-a ieșit tot ce am planificat în această săptămână. A trebuit să fac două echipe. Eu antrenez tot lotul, nu numai pe unii. Mi-a fost greu să aleg pentru meciul de azi. Avem un lot bun, vor veni și Rivaldinho și Eric. Vom deveni periculoși, vrem să atacăm locul 3. În Cupă e greu să ne bată cineva în două meciuri. Locul 3 e accesibil. Obiectivul e și câștigarea Cupei României. Am câștigat și eu tupeu. Le-am scris pe tablă cei 3 ”C”, convingere, credință și curaj. Aceste lucruri ne-au dus până aici”, a declarat ”Regele”, la finalul duelului cu FC Botoșani.

După finala câștigată la limită la Ovidiu cu 1-0, Viitorul va merge în play-off în timp ce FC Botoșani va juca în play-out. În prima rundă a play-off-ului, Viitorul lui Gică Hagi va avea parte de un duel de foc pe „Național Arena” cu FCSB.