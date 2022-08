„Regele”, dezamăgit după 0-0 cu Hermannstadt: „Trebuia să câștigăm!”

Farul Constanța a terminat nedecis, scor 0-0, la Ovidiu, cu FC Hermannstadt, partida disputându-se în epilogul rundei a V-a din SuperLigă.

La finalul jocului, Gică Hagi s-a arătat nemulțumit de scorul înregistrat pe tabelă și a transmis că, la cum a decurs jocul, echipa sa merita victoria.

„Trebuia să avem maximum de puncte, dar, din anumite motive, n-au venit golurile sau victoriile. Echipa s-a exprimat bine, poate în prima repriză nu așa bine, dar în repriza a doua am fost bine. Trebuia să câștigăm, am avut foarte multe ocazii, am adus mingea, am controlat, am construit, am dominat, dar, din păcate, am luat puțin. Provocarea mea și a staff-ului este să încercăm să aducem jucătorii să fie bine fizic, trebuie să facem lucrurile calculate, eu zis că suntem pe drumul bun. Acum jucăm altfel? Toate meciurile le-am dominat, le-am controlat, noi am avut posesia, avem faze fixe, noi dictăm ritmul. Drumul pe care mergem e foarte bun, avem identitatea noastră. Am avut ocazii, singuri în fața porții, dar asta e”, a declarat Gică Hagi.

După cinci runde, Farul este pe locul trei în Liga 1, cu nouă puncte, la egalitate cu ocupanta poziției secunde, Hermannstadt, și la două lungimi în spatele liderului surpriză FC Botoșani.