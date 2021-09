„Regele” doboară cu Farul noi recorduri în Liga 1: „Acesta este clubul nostru” »»

Farul Constanţa a câștigat clar cu scorul de 5-0 (2-0) duelul susținut în runda a VIII-a a Ligii 1 la Ovidiu cu Academica Clinceni.

Atacantul spaniol Jefte Betancor a reuşit un hattrick (min.6, 45, 56), celelalte două goluri ale dobrogenilor fiind marcate de Adrian Petre (min.82) și Enes Sali (min. 85). Intrat la pauză, noul puști minune lansat de Hagi, a marcat primul său gol în Liga 1, la 15 ani şi 6 luni, la capătul unei curse personale de toată frumusețea.

„Am pregătit meciul știind că trebuie să-i desfacem. Am jucat ce am pregătit. Am avut răbdare, am construit, am avut superioritate. Am făcut un meci bun, am marcat goluri. Se cunoaște că acasă jucăm mai bine decât în deplasare, avem și aportul suporterilor. Anul acesta, avem o echipă bună în apărare, se completează bine unul pe celălalt. Sunt mulțumit de cum arată echipa. Mai trebuie să ne apară jucători, dar trebuie să le dăm spațiu și celor tineri. Creștem iarăși! O să vedeți jucători din 2002, 2003, 2004. Acesta este clubul nostru. Așa v-am obișnuit și nu vom renunța la această filosofie a noastră. Academia câștigă titluri, iar jucătorii ne forțează să le dăm spațiu. Trebuie să avem grijă de Enes Sali, e doar un copil”, a declarat Gică Hagi.

Pentru Farul, aceasta a fost cea mai clară victorie a sa din acest sezon. Cu acest succes, dobrogenii au urcat pe locul 4 în clasament cu 15 puncte. De partea cealaltă, Academica a rămas pe ultimul loc cu 2 puncte, fiind singura echipă din Liga I fără victorie în actualul campionat.