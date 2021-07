Daniel “Sharky” Dumitru nu glumește. Cel cunoscut drept “Regele filmelor pentru adulți” a dat în judecată TAROM-ul și solicită daune după ce a fost “abandonat” în Spania, atunci când nu i s-a permis să urce în avion din cauza animalului de companie. Ce ar fi pățit, ulterior, este strigător la cer. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detalii incredibile despre aventura românului în Peninsula Iberică.

În urmă cu 11 ani, Daniel “Sharky” Dumitru era cel mai în vogă producător de filme XXX şi reprezenta mai mulţi actori tineri care aveau în plan să devină cunoscuți în acest domeniu. Între timp, bărbatul şi-a schimbat, însă, total stilul de viaţă. S-a retras din lumina reflectoarelor şi s-a dedicat unei afaceri cu câini de rasă, din cauza căreia, anul trecut, a avut mult de suferit.

“Sechestrat” în Madrid

Aflat în Spania, Daniel “Sharky” Dumitru a avut parte de un eveniment extrem de neplăcut. Deși îndeplinea toate formalitățile, avea bilet atât pentru el, cât și pentru animalul de companie, angajații TAROM nu i-ar fi permis să se îmbarce în aeronava care trebuia să-l aducă din Madrid la București.

Cel cunoscut drept “Regele filmelor pentru adulți” ar fi rămas, astfel, într-o țară străină, alături de câinele său, fără bani, nici măcar de mâncare.

“N-am nici posibilitatea să vin cu alt avion. Asta pentru că Tarom mi-a luat bani pe bilet și nu îmi dă voie să urc în avion din cauza câinelui și nici nu îmi dă banii înapoi.

Voi da în judecată Tarom că mi-a luat banii și m-a lăsat în stradă. Și nu mi-a acceptat câinele în avion, fără un motiv scris și întemeiat. Eu am un câine din rasa Presa Canario, care nu se află pe lista câinilor interziși de Tarom.

Îi voi da în judecată, pentru că mi-au luat banii și m-au lăsat în stradă”, mărturisea anul trecut, în iulie, Daniel “Sharky” Dumitru.

100.000 de euro daune de la TAROM

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, “Regele filmelor pentru adulți” nu a făcut niciun pas înapoi și le-a deschis celor de la TAROM un mega-proces, fiind decis să meargă până în pânzele albe pentru a-și găsi dreptatea.

“Ne judecăm în continuare. În octombrie, avem următorul termen. Urmează să vedem probele, care vor fi acceptate”, ne-a declarat Nicolae Lupu, avocata angajată de “Sharky” pentru a-l reprezenta în proces.

“Cer daune de 100.000 de euro, pentru că mi-au pus viața mea și a câinelui în pericol. Mi-au luat banii de bilet pe care nu mi i-au înapoiat nici până în ziua de azi. Mi s-a refuzat îmbarcarea în avion pe motiv că un câine din rasa Presa Canario este periculos, deși au transportat astfel de animale pentru alți crescători.

Am rămas în aeroportul din Madrid două zile și două nopți, fără bani la mine, pe 40 grade plus. Am venit acasă cu un camion de marfă în cinci zile, m-a costat 1.000 de euro. Nu-i iert sub nicio formă”, ne-a declarat Daniel “Sharky” Dumitru.

Cine este Daniel “Sharky” Dumitru

Daniel Dumitru era cunoscut drept “Seven Sharky” în industria filmelor pentru adulţi. Cât timp s-a aflat în acest domeniu, a reprezentat mai mulţi actori dornici să se afirme. “Eleva porno exmatriculată” este considerat primul său film realizat 100 % profesionist. “Pussycat”, “Nikolas”, “Lion Nice”, “Anabelle Blue” şi “Dudu Steel” sunt personajele pe care le-a creat pentru pelicula mai sus amintită. La doar 17 ani, Sharky a intrat în lumea show-urilor porno.