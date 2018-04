Regele Hagi a blocat FCSB la Ovidiu!

Regele Gică Hagi, s-a declarat mulțumit de remiza pe care elevii săi au obținut-o la Ovidiu în runda a VI-a a play-off-ului Ligii I cu FCSB, scor 2-2 (2-1).

„Cred că i-am surprins total în prima repriză, prin modul în care am jucat. Nu i-am lăsat să lege două pase. I-am surprins total. După aceea, valoarea lor s-a văzut. Şi eu am intrat un pic în criză, dar am făcut un meci mare cu copii tineri, care arată că au valoare Mai bine aşa, decât să fie 0-0. Eu le-am zis în vestiar, înainte de meci, că dacă vrei să faci un rezultat bun cu echipele mari, trebuie să marchezi. Steaua e echipă mare, iar când sunt conectaţi la maximum ştiu să joace fotbal”, a declarat Gică Hagi.

Managerul general al Viitorului a comentat și ultimele zvonuri privind interesul celor de la Legia Varșovia pentru el. „Orice echipă care are pretenţii să câştige campionatul şi să meargă în Europa, sunt deschis. Va trebui să am şi eu provocarea mea personală. Eu de opt ani muncesc 24 din 24. Sunt mult mai bun decât înainte”, a mai spus Gică Hagi.

Formaţia Viitorul a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputată, sâmbătă seară, pe teren propriu, în compania echipei FCSB în etapa a şasea a play-off-ului Ligii I.

Elevii lui Gică Hagi au condus cu 2-0 pe tabela de marcaj prin golurile marcate de Vână (min.19) și Gavra (min.36) însă s-au văzut egalați, „roș-albaștrii” punctând prin Man (min. 45) și Budescu (min. 56).

În urma acestui rezultat Viitorul a acumulat 30 de puncte și a rămas pe locul 4 în play-off-ul Ligii i în timp ce FCSB a rămas pe primul loc având acum 42 de puncte.