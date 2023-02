„Regele imobiliarelor” îi corectează pe milionarii de carton: „Școala vieții nu e suficientă!”

Eduard Uzunov a oferit un interviu cât o lecție de viață, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cel supranumit „Regele imobiliarelor” a explicat cum reușește să își găsească fericirea în lucruri și activități accesibile, fără extravaganță ieșită din comun. Omul de afaceri mai pune sub lupă și fenomenul pseudospecialiștilor economici, care nu ar trebui să constituie modele reale în aserțiunea generației tinere.

Antreprenorul susține că performanța în afaceri se înfăptuiește prin stabilirea unor țeluri cât se poate de înalte, uneori poate incredibile. În același spectru, Eduard Uzunov povestește că fiecare etapă a vieții sale, oricât de dificilă a părut, i-a generat bucurie.

Eduard Uzunov: „Există foarte mulți care sunt plătiți, ei nefiind specialiști!”

CANCAN.RO: Vreau să întreb dacă un om de calibrul dumneavoastră mai găsește distracția în lucruri simple?!

Eduard Uzunov: Cum să nu, asta este minunat. Să fii la un film este o bucurie. O bucurie e și un concert, o piesă de teatru, o carte citită. Important este să te scoată din cotidian și din așa-zisele probleme zilnice, pentru că avem munca.

Pe mine mă scoate și pasiunea pe care o am cu arta și cu galeria de artă, pe care am extins-o acum. O extindem cu un nou spațiu. Și bucuria actului cultural este incomensurabilă, adică nu poți să zici «biletul costă 10 lei și mă bucur de 10 lei». Biletul poate să coste 10 lei, să te bucuri de 1.000 lei.

CANCAN.RO: Mi se pare că generația tânără aleargă după niște himere, cel puțin la nivel financiar. Ce sfaturi ați avea pentru tineri?

Eduard Uzunov: Să își ia cât mai înalte idealurile și atunci vor ajunge mult mai sus. Să se gândească, niciodată nu pot ajunge la acel obiectiv și să vedeți cum se poate ajunge prin subconștient, prin gânduri, prin toate acțiunile pe care le întreprind.

Așa am fost dintotdeauna, așa am făcut. Mi-am pus planuri să ajung undeva unde nu puteam să-mi închipui. Poate n-am ajuns, dar fiecare treaptă pe care am înaintat mi-a dat bucurie.

CANCAN.RO: Nu vi se pare că sunt prea mulți „impostori” în această zonă, care vând sfaturi, fără ca ele să funcționeze?

Eduard Uzunov: Nici nu mă uit la așa ceva, nu știu, s-ar putea, pentru că există foarte mulți care sunt plătiți, ei nefiind specialiști. Sau solicită plată, ei nefiind specialiști și autonumindu-se specialiști, neavând școală, neavând decât școala vieții, care nu cred că e suficientă de fiecare dată. O experiență bogată te ajută, dar nu te învață să dai lecții.

