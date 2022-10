Eduard Uzunov, despre perioada din copilărie care i-a creionat succesul în viață: „Mi-e foarte ușor să vorbesc în fața publicului”

Eduard Uzunov a fost invitat în cadrul emisiunii „Înapoi în viitor”, moderată de jurnalista Andreea Perminova. Președintele și fondatorul Regatta, precum și proprietarul Galeriei de artă Rotenberg-Uzunov, a vorbit printre altele, despre perioada din copilărie și despre cum partea artistică pe care a studiat-o în primii ani de școală, l-a ajutat să devină omul de astăzi.

Eduard Uzunov are un bagaj generos de cunoștințe și experiențe, adunate parcă pentru mai multe vieți. Este proprietarul Galeriei de artă Rotenberg-Uzunov, dar și președintele și fondatorul brandului Regatta. Acesta este cunoscut și pentru faptul că este expert în imobiliare și deține mai multe proprietăți.

În cadrul emisiunii, acesta a vorbit, printre altele, despre perioada din copilărie și despre primii ani de școală care i-au șflefuit pasiunea pentru artă și frumos și susține că, datorită acelei perioade, a devenit omul care este astăzi.

(CITEȘTE ȘI: Eduard Uzunov s-a destăinuit! A vorbit despre succesul în imobiliare: ”Brandul pe care l-am creat este extraordinar”)

„O perioadă în care am muncit foarte mult”

Părinții i-au devenit inspirație și l-au susținut în drumul artistic pe care a pornit de la o vârstă fragedă.

„Ambii au fost. Printr-o înțelegere excepțională, de mic copil m-au dat la muzică, am făcut Liceul de Muzică George Enescu, începând cu ciclul preșcolar, până la clasa a 8-a, pe parcursul acestei perioade am avut și un concert la Ateneul Român, concert de pian. Toată activitatea mea artistică se datorează acelei perioade. O perioadă în care am muncit foarte mult, pe care o iubesc, îmi aduc aminte cu mare plăcere, de toate recitalurile, concertele, toate examenele. La Liceul George Enescu, când faci muzică, ai examen din clasa a 2-a, unde ai examenul din primăvară și examenul de la sfârșit de an și ai câte două examene recitaluri și atunci ești în fața publicului. Mie mi-e foarte ușor să vorbesc în fața publicului, nu știu dacă e talent, dar îmi place foarte mult că nu am stres. Cred că au fost și exercițiile de acolo un ajutor”, a mărturisit Eduard Uzunov în cadrul emisiunii.

„Despre mine, nu prea îmi place să vorbesc”

Chiar dacă este un om de succes care inspiră pe cei din jur, Eduard Uzunov este genul de persoană căruia nu-i place să vorbească foarte mult despre el. Iubește, însă, informația și ideea de a împărtăși mai departe fiecare cunoștință pe care o are.

„Despre mine, nu prea îmi place să vorbesc. Pot să vă spun un lucru: că în fiecare zi caut frumusețea. În fiecare zi, îmi place să descopăr lucruri, vacanțele pe care le-am avut în această vară au fost unele în care m-am documentat.

Îmi place foarte mult să împărtășesc cunoștințele mele și învăț, în urma documentării să le împărtășesc prietenilor, oamenilor cu care interacționez”, a mai declarat acesta.

Despre cum învățăm arta, dragostea și viziunea despre viață și despre tot ceea ce înseamnă frumosul din lucrurile ce ne înconjoară, poți afla doar urmărind interviul difuzat pe platforma Csid.ro sau pe canalul de Youtube dedicat, „Înapoi în viitor cu Andreea Perminova”.