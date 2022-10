Regimul alimentar pe care îl are Elena Merișoreanu. A reușit să dea jos 5 kilograme, într-un timp foarte scurt

În primăvara anului 2022, medicii i-au recomandat Elenei Merișoreanu să dea jos 15 kilograme, pentru ca durerile sale de picioare să se reducă. Iată ce e fost nevoită să mănânce cântăreața de muzică populară în ultimele luni, pentru a putea slăbi.

Elena Merișoreanu se plângea, de ceva vreme, de dureri groaznice de picioare. Vedeta a cântat toată viața pe tocuri, iar acest lucru i-a afectat sănătatea. Nevoită să ia măsuri, interpreta de muzică populară, a apelat la un regim alimentar pentru a slăbi și, la un tratament cu celule stem, ce constă în 12 injecții, în fiecare picior.

Elena Merișoreanu: ”Mai trebuie să slăbesc, dar de la o vârstă e foarte greu”

La momentul în care artistei i se recomandase să slăbească 15 kilograme, Elena avea în jur de 80 de kilograme, iar, acum are 75 kg și se simte mult mai bine. Vedeta are un stil de viață sănătos, excluzând din alimentația sa produsele de panificație.

Mai mult, Elena Merișoreanu a mărturisit că nu poate să renunțe la carne, aliment ce se găsește în mesele sale de 3-4 ori pe săptămână. Printre preferatele sale fiind peștele sau carnea de pui.

”Am mai slăbit vreo 5 kilograme. Eu nu eram obeză, Doamne iartă-mă, aveam 80 de kilograme, acum am 75, sunt bine. Mai trebuie să slăbesc, dar de la o vârstă e foarte greu. La 75 de ani nu prea mai poți să slăbești. Mănânc rațional, am exclus pâinea, făinoasele, eu trebuie să mănânc, măcar, de 3-4 ori pe săptămână carne, mănânc pește foarte mult”, a declarat vedeta, pentru SpyNews.

Motivul pentru care Elena Merișoreanu nu se operează la picior

Cântăreața de muzică populară a spus că, momentan, nu ar vrea să se opereze la picior, deoarece are foarte multe evenimente și nu ar vrea ca oamenii să fie dezamăgiți de ea.

”Am probleme la picior, în rest îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă tun și medicul a zis că am niște analize de aviator. Dar na, piciorul… că de atâția ani numai în picioare, numai pe tocuri. Am amânat operația că mai am evenimente, nu mă duc că am nevoie, dar știți ce se întâmplă…ai promis la om, alții sunt programați înainte de pandemie, acum e cu răvășitul oilor, eu cânt cântece ciobănești, nu pot să merg la toate că sunt distanțe mari”, a mai mărturisit Elena Merișoreanu.

