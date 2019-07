Scandal de la banii de pensie între două mari cântărețe de muzică populară: ”Cum aș putea să trăiesc?” / ”Nu e cazul!”

Maria Dragomiroiu era nemulțumită de pensia pe care o are, spunând că nu prea ar avea cum să trăiască din acești bani. Replica i-a dat-o o altă cântărteață de muzică populară, Elena Merișoreanu.

„Știu că Maria Dragomiroiu e o mare vedetă, o cântăreață de excepție. Dar nu poți să spui că ai pensie mică dacă nu ai fost angajată la un ansamblu. Eu de la 16 ani am fost. Eu nu știu să fie angajată la un ansamblu în București. Eu am peste 30 de ani de muncă de la Rapsodia Română. Noi avem turnee grele. Când ieșeam de pe scenă, ieșeam cu brumă la gură. Nu trebuie să ne văităm, că nu e cazul”, a declarat Elena Merișoreanu, la Agenția Vip.

Cântăreața Maria Dragomiroiu, în vârstă de 63 de ani, a intrat în direct prin telefon zilele trecute, la emisiunea „Răi da buni”, de la Antena Stars, unde a vorbit, printre altele, și despre suma de bani pe care o primește la pensie. După 40 de ani de muncă, artista încasează 1.200 de lei.

„Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, a spus Maria Dragomiroiu.