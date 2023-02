Reguli esențiale de urmat, în caz de cutremur. Raed Arafat a explicat care este primul lucru pe care trebuie să îl faci, când are loc un seism

Un alt cutremur a avut loc, în România, în urmă cu o zi. De data aceasta, seismul de 5,2 grade pe scara Richter a fost resimțit mai tare, în mai multe zone din țară. Raed Arafat a transmis care sunt regulile esențiale pe care trebuie să le urmăm, în cazul producerii unui seism, dar și care este motivul pentru care nu a fost transmis un mesaj prin Ro-Alert. Iată detaliile mai jos, în articol.

În data de 13 februarie 2023, un cutremur de intensitate mare s-a înregistrat în România, în zona Olteniei. Cutremurul de 5,7 grade pe scara Richter, care s-a produs în județul Gorj, a sădit panică în rândul românilor. Apoi, un alt cutremur a avut loc, tot în zona Olteniei, de 5,2 grade pe scara Richter. Cutremurele au fost resimțite în mai multe zone ale țării. În Târgu Jiu, seismul de 5,2 grade pe scara Richter a produs pagube, în cazul mai multor imobile. (Vezi AICI) În plus, seismul de ieri a creat și mai multă teamă în rândul cetățenilor. Un bărbat din Târgu Jiu a ajuns la spital, după ce s-a aruncat pe geam, de la etajul 1, din cauza fricii. (Vezi AICI)

Ce trebuie să faci, dacă se produce un cutremur?

În urma celor două cutremure cu magnitudine de peste 5 grade Richter au urmat alte zeci de replici. Însă, ce trebuie să faci, atunci când are loc un cutremur? Raed Arafat a oferit o serie de explicații și reguli esențiale care ar trebui respectate, în condițiile în care se produce un seism. Iată, mai jos, care sunt recomandările șefului DSU și de ce este important să ținem cont de ele.

În primul rând, cetățenii nu trebuie să apeleze numărul de urgență 112, pentru a transmite faptul că au simțit cutremurului. În condițiile în care s-ar produce un seism cu efecte, atunci se vor oferi mesaje prin aplicația DSU și Ro-Alert.

„Nu este recomandat ca oamenii să sune la 112 pentru că au simțit cutremurul. Ei trebuie să fie conectați, dacă se întâmplă un cutremur cu efecte, vom veni cu mesaje. Mesajele prima dată vin pe Ro-Alert dar și pe aplicația DSU pe care am recomandat-o, ea a fost actualizată. A fost acum o nouă actualizată, se poate intre pe Google Store sau pe Apple Play pentru update, s-au rezolvat anumite bug-uri care erau în aplicație. Descărcând aplicația DSU poți avea foarte multe informații, inclusiv mesaje transmise din partea noastră. Pe partea cealaltă, Ro-Alert poate să vină după ce s-a produs cutremurul, cu anumite recomandări.

Din timp, însă, recomandăm tuturor să intre pe platforma fiipregătit.ro și să vadă ghidurile și să vadă ce trebuie să facă înainte de cutremur, în timpul cutremurului și după cutremur. Pentru că aceste ghiduri sunt foarte clare. Unul dintre aspectele pe care le recomandăm clar – oamenii trebuie să înțeleagă că panică poate să ducă la greșeli mari care să coste vieți – dacă ești panicat și fugi și te prinde cutremurul în perioada lui maximă pe casa scărilor, riscul e mult mai mare decât dacă ești în apartament, în lift e și mai mare”, a transmis Raed Arafat.

Sfat esențial: oprești gazele și te adăpostești

De asemenea, este eesnțial să oprești gazele și să te adăpostești sub o masă sau un alt loc, pentru a te proteja. Zonele de rezistență ale încăperii sunt recomandate. În primele secunde când are loc cutremurul, se recomandă să deschizi ușa, pentru a nu rămâne blocat.

„În rest, primul lucru pe care îl faci, dacă ai gazul aprins, îl oprești și stai ascuns sub o masă, sub ceva care să te protejeze. Nu mai putem să spunem sub tocul ușii, pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență, deci, mai degrabă, sub un obiect care poate să te protejeze, dacă se întâmplă să cadă ceva sau în zone în care știi că e ceva de rezistență. Aștepți să treacă cutremurul și vezi apoi ce se întâmplă în jurul tău. Una dintre recomandările care se dau este imediat să deschizi ușa. Deschizi ușa apartamentului, dar rămâi în apartament, ca să nu rămâi blocat. E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat. Astea sunt recomandările generale”, a mai transmis Raed Arafat, la Digi24.

Înainte de cutremur nu se transmite mesaj Ro-Alert

De asemenea, este important să accesezi aplicația DSU și fiipregatit.ro, pentru a înțelege, pe larg, recomandările. Există o serie de recomandări esențiale, care ar putea să îți salveze viața. De exemplu, există câteva lucruri pe care le-ai putea face, pentru a te pregăti de un eventual seism. Fixarea mobilierului în perete, a dulapurilor sau a altor piese reprezintă un pas important.

Pe de altă parte, Raed Arafat a explicat și care este motivul pentru care nu a fost transmis un mesaj Ro-Alert, când s-au produs cutremurele de peste 5 grade pe scara Richter. Explicația este destul de simplă. Astfel de mesaje nu pot fi transmise înainte de cutremur, însă pot fi recepționate de cetățeni, doar în condițiile în care, după ce s-a produs un seism, există efecte grave.

„În primul rând, mesaje Ro-Alert nu se dau înainte de cutremur, iar după cutremur se dau numai dacă avem de dat indicaţii, dacă sunt efecte grave şi unde trebuie transmis anumite informaţii populaţiei în regim de urgenţă. Altfel, a doua sursă de informare rămâne aplicaţia DSU, pe care vă sfătuim să o descărcaţi, sau portalul Fii pregătit”, a explicat șeful DSU.

Sursă foto: Pixabay