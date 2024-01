Relația dintre Robert și Deea Maxer, distrusă de infidelitate? Mesajul dur postat de fosta soție a lui Dinu

Deea Maxer (33 de ani) a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare care ar da de înțeles că ar fi fost înșelată. Relația dintre Robert și fosta soție a lui Dinu Maxer (50 de ani) a fost distrusă de infidelitate? Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Deea Maxer, fosta soție a artistului Dinu, a postat în spațiul virtual o serie de mesaje care ar da de înțeles că partenerul ar fi fost infidel. Ar fi prima oară când tânăra în vârstă de 33 de ani postează astfel de mesaje în spațiul online, însă fără să precizeze dacă face referire la iubitul ei sau la fosta relație. Iată mai jos mesajele pe care artista le-a postat pe internet. Ulterior, mesajele dure adresate bărbaților infideli au dispărut de pe rețelele de socializare.

Bă, băieți, dacă tot aveți b***e să rupeți treaba cu iubita, măcar luptați pentru ea și pentru ce aveți împreună și dacă nu și nu, adio, nu stați ca oligofrenii și dați mesaje altora cu gagica-n sufragerie, popândăi plictisiți”, sunt mesajele postate de Deea Maxer, pe internet.

„Uneori, nu ai nevoie să-i auzi scuzele, pentru că acțiunile au spus deja adevărul”, „Cod roșu pentru băieții nătângi, aflați într-o relație, care dau mesaje altor fete, de pildă «nu mai am treabă cu ea, dar locuim împreună de 4 ani, hai, te rog, fie-ți milă de un distrus plictisit și întâlnește-te cu mine că sunt mare macho cu femeie acasă».

După separarea de Dinu Maxer, Deea și-a găsit alinarea în brațele unui tânăr pe nume Robert Drilea. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Dinu și Deea Maxer s-au separat legal, după o relație care a ținut 18 ani (15 ani de mariaj). Împreună, au doi copii, un băiat și o fată – Andreas și Maysa. Chiar dacă s-au separat, cei doi se îngrijesc împreună de cei mici. De altfel, în cadrul unui interviu acordat anul trecut, artistul în vârstă de 50 de ani mărturisea că locuiesc în același complex. Când a fost anunțat divorțul, cei doi au fost acuzați că nu s-ar fi gândit la cei doi copii.

„Băiețelul meu, Andreas, care are 12 ani și care a rămas cu mine, la un moment dat, spunându-i că eu nu mai pot lupta pentru relație fiindcă consideră că s-a ajuns la final, mi-a spus că e mai bine așa. Tocmai pentru că nu ne mai certăm. Pentru băiețelul meu deveniseră un stres certurile noastre. (…) Faptul că copiii se plimbă de la un apartament la altul, aici e genialitatea situației. Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii. Noi ne-am gândit în primul rând la copii și apoi la noi. Am zis așa, cum să facem ca ei să nu resimtă o distanță”, a spus artistul, anul trecut.