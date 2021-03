Remarca unei internaute la adresa Oanei Roman, după ce vedeta a vorbit despre bullying „A fost clienta mea și m-a tratat infect”

Oana Roman a fost invitată la podcast-ul lui Mihai Morar, unde a vorbit despre mai multe momente grele din viața ei. Fiica lui Petre Roman a mărturisit că a fost victima bullying-ului încă de mică. O internaută a comentat legat de acest aspect că vedeta, la rândul ei, a tratat urât oamenii, femeia spunând că ea insăși a fost victima ei.

La defininiția cuvântului ”bullying”, Oana Roman, invitata lui Mihai Morar la podcastul Fain & Simplu din această săptămână, ar putea fi studiu de caz. Bullyingul a început din școala generală. Au urmat eticheta de ”fata lui tata”, porecla de Miss Piggy și tonele de comentarii negative la adresa ei.

Deși în toți anii de când a devenit persoană publică fără voia ei a suportat zeci de atacuri la propria imagine, Oana spune că nu urăște pe nimeni.

„Țin minte că odată am făcut un atac de panică atât de îngrozitor, stăteam la etajul 5. Eram într-o relație, dare ram singură în momentul ăla. Și l-am sunat și i-am zis dacă nu vii acum, mă arunc pe geam, pentru că simțeam că nu mai pot să respire, că nu mai am aer. Am deschis toate geamurile. Mi-a fost frică să ies pe balcon, că am și rău de înălțime și stăteam la geamca să-mi iau aer, să nu mă sufoc.”, a mărturisit Oana Roman la „Fain și simplu”.

„Nimeni m-a tratat așa infect ca ea”

Internauții au cu totul altă părere. Oamenii o judecă aspru pe Oana Roman. O internaută spune că a avut ocazia s-o cunoască și ar fi fost tratată inuman de vedetă.

„Am avut ocazia să îmi fie clientă și nimeni nu m-a tratat așa infect ca ea… La televizor e zâna cea bună și în realitate tratează oamenii cu dispreț, jigniri.

Unde o vad schimb canalul… Si chiar am avut contact cu multe vedete … Oana R. mi -a lasat gust amar si mi-au rămas în minte felul cum am fost tratată….”, a spus internauta care ar fi cunoscut-o personal pe Oana Roman.

„Îmi amintesc ca acum câțiva ani a criticat-o public pe Andreea Raicu care se afla în spital în perioada aceea. A spus despre Andreea ca sigur este bolnava pentru ca este vegana și ca ar fi trebuit sa își facă o familie și ea, ca nu a făcut un copil pentru ca a vrut doar cariera. Pe scurt a judecat-o pe Andreea Raicu, necunoscand motivele pentru care femeia nu e căsătorita și nu are copii, dar acum se victimizează ca este judecata de oameni și ca ar trebui sa fim mai buni. Atât de ipocrita este aceasta femeie care se lauda și se supraestimeaza la orice pas, dar dacă ii spui ceva în contradictoriu devine agresiva imediat. Și are un mod de a răspunde care denota răutate, numai pașnică nu este aceasta femeie.”, a comentat un alt internaut.