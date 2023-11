Renunță Gabriela Cristea la „Mireasă – Capriciile Iubirii” pentru moment? Vedeta a căzut și are glezna luxată după accident

Pe data de 21 noiembrie, Gabriela Cristea și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că a pățit un accident casnic. Prezentatoarea de la Mireasa-Capriciile Iubirii și-a luxat glezna și trebuie să stea la pat. Spre norocul său, are parte de ajutorul familiei, mai ales de cel al lui Tavi Clonda.

Prezentatoarea TV este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde povestește întâmplări din viața sa. De obicei, veștile pe care le dă sunt bune, dar acum va trebui să ia un mic repaus. Din pat, a povestit întreaga întâmplare.

Vedeta a călcat strâmb și și-a luxat glezna. Durerea a fost atât de mare încât a început să plângă, dar Victoria, fiica sa cea mare, l-a chemat imediat pe Tavi Clodna să o ridice și să o ducă în pat. Cântărețul dormea când a avut loc incidentul:

„Bună, dragilor, să nu credeți că am făcut un obicei din a mă filma în pat, ci pur și simplu astăzi, sunt țintuită la pat cel puțin jumătate de zi pentru că am pățit un accident. Sunt cu piciorul sus pe o pernă și în pachetul acela este gheață pentru că astăzi când am căzut, am călcat strâmb, dar asta este, se mai întâmplă. Era să dau și cu capul ce ceva, bine că nu s-a întâmplat așa ceva. Chiar a fost de plâns, crede-ți-mă. Mi-am luxat piciorul. Nu vreți să știți în ce hal s-a auzit, de ziceai că mi-am frânt tot corpul, m-a luat cu răcori pe șira spinării. Am început să plâng, de teamă să nu se sperie copilul.

Victoria a avut așa, un spirit frumos. A venit, m-a întrebat dacă vreau să mă ridic și i-am spus că nu pot, mi-a zis: Mă duc să-l aduc pe tati. Nu știu ce s-a întâmplat și cum l-a trezit pe Tavi și l-a adus, dar într-o fracțiune de secundă, toată casa era în garaj, lângă mine și încercau să ridice. N-am reușit, minute bune să mă ridic”, a spus Gabriela Cristea pe Facebook.