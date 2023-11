Gabriela Cristea l-a despărţit pe Tavi Clonda de iubită. Povestea neştiută de la începutul relaţiei lor

Gabriela Cristea (49 de ani) și Tavi Clonda (44 de ani) sunt căsătoriți de 8 ani și au, împreună, doi copii, pe Victoria și Iris. Puțini sunt cei care știu, însă, faptul că prezentatoarea TV l-a despărțit pe artist de iubită! Despre acest aspect a vorbit chiar soțul ei, în cadrul unui podcast, iar detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Înainte să își înceapă relația cu prezentatoarea de la Antena Stars, artistul era angrenat într-o altă legătură amoroasă. Inițial, i-a fost greu să-i spună Gabrielei Cristea despre acest aspect, însă nu a mai dorit să se ascundă, în cele din urmă. Și-a luat inima în dinți și i-a mărturisit că în viața lui mai era o persoană.

Despre acest aspect a vorbit însuși Tavi Clonda, în cadrul podcastului moderat de Diana Bișinicu. Spunea despre el că „părea băiat rău”, dar voia să fie corect față de fosta iubită și Gabriela Cristea.

„O lună și ceva (n.r. a durat tatonarea) până ne-am dat seama că ar putea fi ceva, după a mai durat, că nu s-a întâmplat așa. Eu aveam o poveste cu fosta mea iubită, de care nu mă despărțisem. Păream eu băiat rău, dar eram corect. Nu pot să o încurc pe fata asta până nu mă despart de fosta mea prietenă. Am plecat de ziua mea, nu i-am spus Gabrielei, nu aveam cum, adică i-am spus că plec, dar nu i-am spus că plec cu fosta. Până la urmă i-am spus: Băi, eu de asta tot stau înapoi, pentru că nu am încheiat”, a povestit Tavi Clonda, în podcast.

În continuare, Tavi Clonda a vorbit despre începuturile legăturii emoționale cu prezentatoarea TV. În cea de-a cincea zi, artistul a avut curaj și a sărutat-o pe prezentatoarea TV.

„Nu, beam o cafea, nu începusem așa, ne vedeam, dar nu prea ne vedeam singuri așa. Ca adolescenții ăia, am ținut-o de mână, la noi așa a fost, alte două, trei zile am pupat-o pe obraz, a cincea am pupat-o pe guriță. Nu m-am grăbit deloc, nici eu, nici ea. Am zis că dacă încep ceva măcar să știu că s-a terminat ce s-a terminat, nu le suprapun că dau și rău.

Am 20 de ani? Să zic am fost și cu aia, sunt și cu aia acasă. Am trecut de alea, le-am făcut, mi-au ajuns. Până la urmă i-am spus: Nu a plecat domnișoara de la mine, nu are unde să se mute, erau niște situații. S-a bucurat foarte mult că am fost cinstit, după s-a terminat cu fosta mea și am început o poveste frumoasă de dragoste”, a mai povestit Tavi Clonda, în podcastul Dianei Bișinicu, despre începuturile cu Gabriela Cristea.