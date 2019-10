Replica unei femei de 76 de ani, după ce l-a văzut pe Connect-R cu barba încărunțită! ”Ești un tip mișto…”

Artistul și-a luat fanii prin surprindere după ce a publicat pe contul său de Instagram un selfie. De fapt, detaliul care a generat cele mai multe comentarii a fost barba lui încărunțită.

Connect-R, unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi, are fani de toate vârstele, chiar dacă la concerte vedem în public numai adolescenți. Iar schimbările lui de stil sunt apreciate, la fel, de toată lumea.

Cea mai recentă poză publicată de cântăreț, pe contul lui de Instagram, în care i se vede barba încărunțită, a generat extrem de multe comentarii.

”Ești mult prea tânăr ca să ai fire albe… Dar sunt și semnele înțelepciunii..”/ ”Connect-R îți sta foarte bine cu noul lock. Patina timpului lasă urme asupra noastră, important este ce lăsăm noi in urmă si cum suntem noi uni cu ceilati”/ ”Părul alb nu apare doar atunci când îmbătrânești ci și din cauza stresului sau a faptului cum se dezvoltă corpul , am colegi la liceu care au câteva fire de par alb in cap)…”.

De departe, însă, comentariul care a atras atenția internauților, dar și a artistului, a fost al unei doamne care nu s-a sfiit să-l complimenteze: ”Ești un tip mișto, îți spune o babă de 76 de ani”.